Las divertidas reacciones en redes sociales a los looks de la Gala MET 2024

Si hay algo que une más a los amantes y no amantes de la moda no es otra cita que la de la Gala MET, dada la extravagancia que la caracteriza. Y, es que, este evento tiene más repercusión en redes sociales que en la propia alfombra roja. En plataformas como X (antes Twitter) se inicia siempre un debate entre los entendidos y los creativos que acaparan así las mejores reacciones de la noche. Como cada año, una temática concreta debe reinar en la pasarela considerada los 'Oscar de la moda'. Así pues, esta vez los atuendos debían ceñirse a 'El jardín del tiempo' y a la inspiración de la naturaleza efímera bajo la exposición Bellas durmientes: Reanimando la moda.

Esta divagación por el mundo natural, floral y la fugacidad del tiempo ha dado lugar a algunos looks que han deslumbrado, pero también que han suscitado divertidas reacciones en redes sociales. La creatividad de los usuarios de estas plataformas siempre se superan, encontrando en cualquier detalle una similitud o anécdota que consigue una exagerada cantidad de likes. El evento benéfico se ofrece también a esto por el barroquismo y la extravagancia que esconde. De hecho, cuanto más innovación y espectacularidad ofrezca el look, mayor es el elogio y la exposición.

Los mejores memes de la Gala MET 2024

La redes sociales parecen revivir en las noches de eventos. Aunque tu práctica habitual no sea utilizar plataformas como X (antes Twitter), en grandes citas como las alfombras rojas de los Premios Óscar, o la de los premios Grammy, incluso Eurovisión, el debate está servido. Es de confesar que todos nos volvemos unos entendidos en el tema, por lo que las divertidas reacciones siempre empiezan por reírse uno mismo.

Pero en cuanto las primeras celebritries comienzan a pisar la alfombra roja, la maquinaria de la creatividad empieza a funcionar. Así pues, los más avispados sacan su mejor ingenio al ver looks como el de Doja Cat, que utilizó simplemente una toalla de ducha. La cantante parece que quiso ponérselo fácil a los más divertidos, que no tardaron en generar un meme como el siguiente:

Por supuesto, en una Gala MET donde los looks son de lo más extravagante, tampoco pueden faltar aquellas reacciones comparativas. Es así como algunos usuarios han encontrado en algunos atuendos, diversas y creativas comparaciones, incluso, entre las mejores vestidas. Es el caso de Zendaya, a la que han colado en el universo de las Winx Club.

Lo de encontrar parecidos razonables en las alfombras rojas con el mundo cinematográfico o televisivo es ya toda una religión. Es por eso que en noches como esta tampoco faltan las comparaciones con personajes de sagas. Es lo que ha ocurrido con el look de Karol G, que se ha convertido en este Gala MET en toda un elfo (con orejas incluidas). Aunque para algunos tenía más bien otro parecido relacionado con 'El señor de los anillos'...

Los posados en las alfombra roja, además, no dejan indiferente a nadie. Es el momento de mayor exposición del look, los flashes no paran y las cámaras lo captan todo. Plantarse con un atuendo de la Gala MET no siempre es fácil, sobre todo si llevas un look demasiado ceñido como el de Kim Kardashian o un vestido con una espectacular cola como el de Cardi B. La celebrities se toman tan en serio la temática que son capaces incluso de hacerse inamovibles y sacrificar la comodidad. Si no que se lo digan a Tyla y su espectacular forma de subir las escaleras.

Además, Kim Kardashian no solo ha destacado por su intrigante cintura ceñida, también lo ha hecho por un prenda en concreto. La celebrity apareció en la alfombra roja con un jersey lleno de pelotillas alejándose así del glamour de la cita y mostrando el desgaste de la ropa. Algo que ha agradecido la siguiente usuaria:

El icono español de la Gala MET, que no podía ser otra que Rosalía, no ha logrado superar las expectativas de la temática ni de los usuarios. La cantante aparecía con un look sobrio negro que tuvo que explicar a los medios que se trataba de la oscuridad que precede a quedarse dormido. Esto es la clara visión de que el atuendo elegido por la catalana no se había entendido, pero hizo todo lo posible por salir del paso. Y por supuesto, sus fans españoles no han tardado en darle comicidad al asunto.

