¿Cuál es el disfraz de Heidi Klum de Halloween? La modelo da pistas y asegura que será "extraordinario"

Desde hace unos años, para disfrutar de Halloween no hay por qué recurrir a los disfraces típicos. De hecho, son muchas las marcas de fast fashion que lanzan colecciones cápsulas temáticas para la noche más terrorífica del año. Zara es una de ellas y este año nos ha sorprendido con prendas y accesorios dignos de este evento. Pero si buscamos inspiración, nuestra mirada tiene un claro objetivo: Heidi Klum, la auténtica reina de los disfraces de Halloween.

La modelo se ha convertido en toda una referencia e inspiración para quienes buscan el disfraz perfecto para la Noche de los Muertos y es que, cada año, en la fiesta que organiza para celebrar la efeméride aparece con un extravagante outfit. Tanto es así que sus modelos se han coronado en varias ocasiones como los mejores disfraces de Halloween, un título que se ha ganado con creces desde aquella primera apuesta de dominatrix del año 2000.

Así, hemos podido ver a esta anfitriona con disfraces que son una auténtica obra de arte y que incluso llevan horas de trabajo para conseguir el resultado final. Por ejemplo, cuando apostó por el disfraz de El planeta de los Simios, pasó seis horas en la sesión de make up. Lo mismo ocurrió con su apuesta de gusano gigante para 2022, que requirió más de 10 horas de maquillaje. Por tanto, este año son muchos los que se preguntan cuál será el disfraz elegido por la modelo este año. Consciente de la expectación que genera, Heidi Klum lleva varios días publicando en su cuenta de Instagram lo que parecen ser pistas de su apuesta para Halloween 2023.

La reina de los disfraces de la noche más terrorífica del año ha confesado que esta ocasión le ha costado encontrar el conjunto definitivo, lo que le ha llevado a pasar noches sin dormir. "Creo que será extraordinario, aunque nunca sé si será todo lo bueno hasta ese día" ha admitido la propia Klum al Daily Mail. Además, asegura que le dolería mucho decepcionar a sus seguidores, siendo consciente de las expectativas que genera este gran evento y el disfraz que ella escoge para la ocasión.

Para sumar más hype al asunto, la empresaria ha lanzado este año su "Halloween hotline", un canal en directo en Amazon donde narra los detalles sobre la gran fiesta del año, desvela algunos secretos de su outfit y ofrece consejos para quienes, como ella, quieren ser los perfectos anfitriones en esta velada. Con ello, y con las publicaciones que la modelo ha hecho en sus redes sociales, podríamos hacernos una idea de cuál será el disfraz escogido. Sin embargo, no lo tenemos nada claro y es que, si Heidi Klum es la reina de Halloween... ¡será por algo!

El mejor disfraz de Halloween de Heidi Klum

Por las pistas que la modelo ha dado a través de su cuenta de Instragram, lo cierto es que aún no tenemos claro cuál va a ser su apuesta para este año. Todo apuntaría a un disfraz naranja, aunque no hay que olvidar que este es, precisamente, el color de esta festividad otoñal. Por eso, no podemos jugárnosla y decir que el de este año será su mejor disfraz de Halloween; algo que sí podemos hacer teniendo en cuento los otros años para determinar cuál es el más espectacular.

El del año pasado es, desde nuestro punto de vista, una de las apuestas más locas, pero conseguidas, de la modelo alemana: el de gusano gigante. Reconocerla dentro de aquella consecución de anillos era, prácticamente, imposible, puesto que llevaba un traje que superaba su 1,76 metros de altura por arriba y por abajo, ya que completaba la propuesta con una cola realista que alargaba toda la figura.

No sabemos si le resultó muy cómodo caminar e interactuar en su fiesta con este disfraz, ya que solo dejaba libre el ovalo de la cara y la zona de los pies, cubriendo por completo el resto de extremidades de Heidi Klum. Eso sí, no hay duda de que fue uno de los disfraces de Halloween más espectaculares de todos los tiempos, aunque años anteriores nos dejase con la boca abierta con la propuesta de alien, de la princesa Fiona, de la película Shrek, o de la propia modelo junto a cinco clones.

Cuando Heidi Klum se transformó en Jessuca Rabbit

Con unos cuantos exitosos disfraces ya a sus espaldas, en 2015 la modelo apostó por convertirse en Jessica Rabbit, a quien reencarnó a la perfección en un disfraz que incluso incluía varias prótesis. No es la única que apuesta por convertirse en esta femme fatale, puesto que han sido muchas las que han querido convertirse en la famosa pelirroja. En el caso de la empresaria, no le faltó detalle: desde las grandes sombras moradas de la caricatura hasta el pelo elevado en la frente. Y, por supuesto, Heidi Klum estudió hasta la pose y las muecas del personaje de su disfraz para ofrecer el cosplay más acertado.

Cabe destacar que, para esta propuesta, utilizaron numerosas prótesis para la cara pero también para las voluptuosas nalgas del personaje que, tal y como puede verse en el vídeo del making of que compartió en Instagram, estuvieron inspiradas en otra celebrity mundialmente conocida: Kim Kardashian.

