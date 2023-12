Trece joyas para hacer el regalo más especial en Navidad

El último mes del año llega con una de las épocas más bonitas, la Navidad, y esto conlleva repasar las últimas tendencias con las que deslumbrar en los días de mayor festejo, como Nochevieja, y la bienvenida del nuevo año, pero también para sorprender a tus seres más queridos con un buen surtido de regalos.

La ropa, los complementos y los perfumes son algunos de los más típicos, pero otros como la joyería pueden ser también un acierto. Este sector aborda el conjunto de piezas valiosas y duraderas que embellecen y elevan cualquier look. Los colgantes, las pulseras y los pendientes son algunos de ellos. Seleccionamos algunas de las piezas más especiales para acertar esta Navidad.

La elegancia en un collar, de Vidda

La marca de joyas sostenible y 'made in Spain', cuenta con una amplia variedad de diseños bañados en oro y plata, y se ha convertido en la firma favorita para algunas 'celebrities' como Anne Igartiburu y Marta Sánchez.

Sus joyas son únicas, frescas y sofisticadas, y todas ellas de alta calidad y con precios asequibles. Para estas navidades tienen a la venta el colgante ideal para regalar que derrocha elegancia. Se trata del 'collar rainfall' (Precio: 274 euros. Ref. 01753660). Cuenta con un colgante corto de cadena bañado en oro de veinticuatro quilates, y combinado con siete diamantes en forma de gota. Estos diamantes están disponibles en varias tonalidades, y la cadena es ajustable a tu gusto.

Collar rainfall Vidda

Los pendientes 'big oval hoops', de Godiam

La marca coruñesa de alta joyería ofrece piezas de cuidadas líneas y diseños exclusivos realizados en oro de primera ley, y diamantes en sus diversas tallas como materiales principales. Desde sus orígenes, la marca ha apostado por joyas atemporales y sostenibles de estilizado diseño 'Made in Spain' que se adaptan perfectamente a diferentes edades, estilos y momentos.

Para estas fiestas nos propone como posible opción para regalar estos pendientes de aro realizados en oro de primera Ley con diamantes brillantes. Se corresponden con el modelo 'big oval hoops' (Precio: 3.890 euros. Ref. PD7771R-B), y son muy favorecedores para cualquier ceremonia.

Pendientes 'big oval hoops' Godiam

El icónico collar de eslabones, de Eleonor Calvo

El principal objetivo de la firma de joyas de Barcelona es ofrecer joyas únicas, originales y especiales que te acompañen en el día a día, además de hacernos sentir que esa pieza ha sido diseñada y creada especialmente para nosotras.

Para estas navidades tiene un collar con cadena diferente y un toque particular hecha a base de eslabones de acero inoxidable, y con un chapado en oro de 18 quilates. Se corresponde con el modelo 'collar eslabones style' (Precio: 44 euros), y resulta muy favorecedor para una mujer de estilo juvenil.

Collar eslabones 'style' Eleonor Calvo

Un anillo de cinco vueltas, de Secrecy

La firma de joyería nacida en Barcelona ha lanzado la nueva colección 'Tuscany', que es perfecta para regalar en estas navidades. Toda ella está hecha con 'titanium', de plata y con circonitas, pero también está la versión bañada en oro de 24 quilates con un diseño ultraligero y flexible.

Dentro de toda esta colección, hay un anillo de cinco vueltas que está bañado en oro, y que se corresponde con el modelo 'anillo tuscany 5 vueltas oro' (Precio: 99 euros. Ref. SYR20005). Se trata de una colección ideal para lucir en estas navidades y brillar todavía más.

Anillo tuscany 5 vueltas oro Secrecy

Unos sutiles pendientes plateados de Alexah

La firma de bisutería artesanal y hecha a mano de origen español, Alexah, tiene los pendientes perfectos para la noche según sea tu estilo. Son muy fáciles de encontrar en la nueva colección, y los hay de diferentes tamaños y formatos. Para estos de días llenas de celebraciones familiares, tiene los pendientes perfectos para deslumbrar con tu más apreciado estilismo.

Son sencillos, elegantes, y de buena calidad, y se corresponden con el modelo 'pendientes blanes plateados' (Precio: 16 euros). Son de acero y bañados en color plateado con base pequeña en forma de rectángulo de color negro, y con colgante en doble cadena.

Pendientes blanes plateados Alexah

Un discreto anillo con diamante negro, de Luxenter

La casa de joyería española es conocida por sus exclusivas joyas llenas de estilo, y con las que puedes deslumbrar según lo que te pongas. Como cada año, tiene la pieza ideal que puedes regalar durante estas fiestas navideñas, y con la que seguro que quedas de maravilla.

Un ejemplo es el 'anillo luxenter happy gems', un artículo que destaca por su sencillez, su llamativa piedra central de color negro, y que está bañado en oro con el detalle del brillante en circonita negro. (Precio: 39,90 euros. Ref. 001043501000012).

Anillo Luxenter Happy Gems Luxenter

Un choker liso, de Aristocrazy

Una de las favoritas del público español, Aristocrazy, tiene la colección perfecta para impactar en estas fiestas. Diseños exclusivos, colores, y materiales de calidad son lo que caracterizan a esta joyería, y cada año que pasa no dejan de sorprendernos.

Para estas fiestas que se avecinan, tienen un 'chocker' elegante modelo 'clueless' de textura lisa, de plata, y bañado en oro de 18 quilates que a quien se lo regales le encantará seguro. (Precio: 279 €. Ref. 001053700500043). Es una apuesta segura para las que les gusta siempre llevar el cuello y el escote adornado.

Chocker Clueless Aristocrazy

Una pulsera con emociones, de Kidult

La marca conocida por su espíritu emotivo cautiva por sus icónicos diseños, y la mayoría de ellos acompañados con mensajes significativos. Es un bonito regalo para hacer a alguien que aprecias, y en épocas como las Navidades, las emociones están muy presentes

Para estas fiestas, tienen la pulsera perfecta para poder regalar a tu madre, a tu hermana o a quien quieras con un bonito mensaje incluido. Esta en concreto se corresponde con el modelo 'you are unique' (Precio: 32 euros), es de acero con colgante brillante y satinado en forma de corazón con cristal blanco y mensaje "You are unique, you are special".

Pulsera 'you are unique' Kidult

Pendientes personalizados, de Bea Soldado

La marca de moda mujer, Bea Soldado, ofrece joyas de oro y diamantes de alta calidad y diseño exclusivo. Sus colecciones abarcan desde anillos, pasando por pulseras y colgantes, y llegando hasta pendientes con unos diseños de lo más atractivos.

Un ejemplo son estos pendientes que llevan la inicial M grabada, y se corresponden con el modelo 'pendientes letra' (Precio: 28 euros. Ref. 19555). Son simbólicos, y perfectos para regalárselos a alguien cuyo nombre empiece por esta letra.

Pendientes letra Bea Soldado

Una pulsera de aros, de Vidal & Vidal

Esta casa de joyas española ofrece piezas de plata, oro, perlas y otros materiales de alta calidad y diseño que se identifica por la atemporalidad, y la elegancia y la simplicidad. Con una amplia variedad de producto, para estas navidades tienen la pulsera modelo 'essentials' de aros acabado de plata (Precio: 36 euros. Ref. 001042710300015). Es una opción idónea para las más juveniles, porque embellece y realza el estilo.

Pulsera de aros Vidal & Vidal

Una cadena de frutas, de Thomas Sabo

La firma de joyería y relojes, Thomas Sabo, tiene los diseños aptos para todos los gustos, desde los más sencillos a los más arriesgados. Para estas fechas donde nos gusta acertar de pleno, tienen la pieza ideal para mujer que es perfecta para llevarla con cualquier look.

Se trata de un colgante que consiste en una cadena de frutas de colores (Precio: 125 euros), una joya que da un toque desenfadado a cualquier 'outfit', y abre un sinfín de posibilidades de combinación.

Cadena frutas de colores plata Thomas Sabo

El 'ear cuff galactic', de P de Paola

La marca de joyas italiana ofrece piezas reales y de calidad para imponentes mujeres. Su variedad de producto es muy amplia, pero si hay algo que la identifica son los 'piercings' o los llamados 'ear cuff', un adorno que las más atrevidas se ponen en las orejas.

Este en concreto se corresponde con el modelo 'ear cuff galactic' (Precio: 39 euros. Ref. PG01-045-U), está chapado en oro con atrevidas formas geométricas, y tiene caras facetadas con incrustaciones de piedras 'baguette' y circonitas cúbicas.

Ear cuff galactic P de Paola

Un exclusivo broche, de Joyería Sardinero

La empresa que ofrece piezas preciosas y significativas de joyería antigua como anillos, broches, pendientes y sortijas tienen una historia y una vida detrás. Para estos días de fiesta tienen una pieza única y muy femenina para la mujer, y se trata de un broche modelo 'coral' que es muy elegante y versátil para ponerlo con lo que sea. (Precio: 790 euros. Ref. SKU 11489). Se trata de un broche lazo en oro amarillo con coral que resulta muy, muy especial.

Broche coral Joyas Sardinero

