El diseñador de moda Yves Saint Laurent dejó clara una cosa: "Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno". Es quizá por esto por lo que cuando una moda vuelve, siempre hay personas que la abrazan, porque pertenece a su estilo más profundo. Pero, con tendencias de moda no solo nos referimos a prendas de ropa, hay unos grandes olvidados que son muy importantes y que sin ellos no culminaríamos nunca nuestros estilismos ni conseguiríamos, por tanto, nuestra esencia eterna.

Nos referimos a los accesorios, aquellos que completan un look. Y, si hay una década en la que los estos complementos eran el broche de oro y han influido en los de hoy en día es la de los 90. Quién no recuerda las cadenas, los parches o los accesorios para el pelo como las diademas de tela o bandanas. Sí, han regresado para culminar nuestros total look y esta idea tan noventera les ha gustado a muchas artistas como a Ana Mena, quien abre su cartel de gira este 2023 con una diadema de tela que combina con su estilismo.

Y es que, las diademas en el pelo que todas hemos llevado en la infancia han vuelto y se han alzado también como uno de los accesorios más repetidos en el street style de Copenhague, Berlín o París. Pero, ¿cómo llevar con estilo una diadema de tela ahora? Si nunca has llevado, empezar con una sin dibujos de un solo color o con estampados sencillos, aportará un toque desenfadado a cualquier look que luzcas y podrás rematar peinados fáciles cuando no tengas mucho tiempo. Esta del ecommerce Gisela te gustará porque se parece un poco a la de Ana Mena.

Bandana elástica en tejido estampado de cuadros. Gisela

O, quizás, puedes decantarte por una opción más colorida, ¡ideal para el verano! Como esta diadema de tela rebajada en Women'Secret.

Diadema turbante estampado ikat. Women'Secret

También hay diademas que simulan un lazo y siguen estando de moda.

Diadema para el pelo, gruesa y con lazada en rosa claro. El Corte Inglés

Por último, si tu estilo es algo más bohemio y buscas bandanas más anchas, este modelo a la venta en Amazon te encantará. ¡Lo mejor es que por el precio de una tienes 3 diademas de 3 estampados diferentes! Así que, puedes llevarte todos los modelos a la playa y no repetir ninguno durante una escapada de fin de semana.

'Pack' de tres bandana para el pelo elásticas. Amazon

¿Sabes con qué funcionan y combinan bastante bien las diademas de tela? Con sastrería y grandes pendientes de aro de oro, total looks a juego, vestidos de playa y ¡mucho más! Y, recuerda, los 90 no solo nos regalaron las diademas de tela para el pelo. También las diademas en zigzag, las bandanas de motivos geométricos y los pañuelos. Así que, se fiel a tu estilo y rescata lo que te haga feliz.

