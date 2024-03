El detalle nupcial del look de Isabel Díaz Ayuso en su última aparición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su agenda diaria con la recepción al embajador de la República Checa en España, Libor Sečka, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha lucido un estilismo de lo más original, protagonizado por una americana, que es una de las prendas infalibles de su armario, así como por un top a tono muy veraniego.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las mujeres más observadas del panorama político actual, también por su estilo que, sin duda, ha vivido una evolución durante los últimos años.

En su look de hoy, Ayuso ha apostado por el color buganvilla, que es una de las tendencias que triunfa cada primavera, al llevar la blazer y el top a tono.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al embajador de la República Checa en España, Libor Secka (i), en la Real Casa de Correos.

Asimismo, el top llama mucho la atención por su diseño: ya que cuenta con un escote en pico y lazada en el bajo, de manera que se puede llevar 'cropped' o enseñando el ombligo. Pero, sobre todo, lo que ha llamado la atención es el cierre de botonadura que este diseño incluye en la parte delantera, ya que se trata de un detalle de inspiración nupcial que recuerda a los botones pequeños forrados que cierran los vestidos de novia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al embajador de la República Checa en España, Libor Secka, en la Real Casa de Correos

De esta manera, Isabel Díaz Ayuso ha incluido un detalle de la estética nupcial en un look 'working'. Además, ha llevado este diseño con unos pantalones rectos de corte tobillero negros y zapatos de salón a juego.

A modo de 'beauty look', la política no ha innovado y ha lucido su melena ondulada al natural peinada con raya a un lado y un maquillaje de efecto 'no make-up'.

