El detalle de Brooke Shields en la alfombra roja que podría tener en común con la reina Letizia

Los premios Tony todavía siguen dando que hablar, y es que además de sorprendernos con Angelina Jolie posando con su hija pequeña o Cayetana Guillén Cuervo apareciendo por sorpresa en la alfombra roja, ahora es Brooke Shields la que acapara todos los titulares.

Esta gala del teatro se está convirtiendo en los nuevos Oscar, ya que parece que ninguna actriz que se precie se la quiere perder. Entre los invitados que pasaron por el 'photocall', pudimos ver a Brooke Shields, la estrella que se hizo mundialmente famosa por The Blue Lagoon (1980) y por las polémicas debido a su belleza.

Con tan solo 11 años, protagonizó La Pequeña, en la que interpretaba a una niña prostituta por la que los clientes ofrecían su dinero para ver con quién perdía la virginidad o el anuncio de Calvin Klein en el que, con tan solo 15 años pronunciaba la famosa frase: "¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada".

Ahora, la actriz ha comenzado a alzar la voz en contra del machismo imperante en el Hollywood de aquella época mientras acapara las alfombras rojas con looks elegantes y llamativos, en los que a veces esconde detalles que no nos esperaríamos.

Brooke Shields con Crocs amarillas en la alfombra roja de los Premios Tony 2024 AP

Shields apareció con un espectacular vestido amarillo con escote en 'V' profundo y cuerpo de lentejuelas de Monique Lhuillier. La prenda se complementaba con un lazo a la cintura y una falda recta, en la que escondía sus zapatos que, a diferencia de sus compañeras, dejó los tacones en casa y optó por unas Crocs.

Que la actriz haya optado por este calzado tan polémico como viral, no es por capricho, ya que según confirmó en su cuenta de Instagram, llevó unas Crocs a juego con su vestido porque había tenido una doble cirugía en el dedo del pie hace tan solo tres días. No obstante, esta no es la primera vez que vemos a Brooke combinar este calzado con looks de lujo, ya que, en 2008, fue vista usando un vestido largo color rosa con unas Crocs a juego.

Al saber el motivo, es imposible no pensar en la reina Letizia, que en las últimas semanas ha dejado a un lado los tacones para optar por un calzado más cómodo como deportivas, botas planas y bailarinas, aunque en esta ocasión no ha sido por el neuroma de Morton.

La reina Letizia en su reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes Europa Press

A principios de mayo, saltó la noticia de que la reina había sufrido un accidente en el pie, en concreto, una fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho. Tal y como explica 20minutos, "La falange proximal es, tanto en los dedos de la mano como en los de los pies, la que parte desde los nudillos. Por tanto, la lesión que padece Letizia es una fractura ósea de esta falange en el tercer dedo del pie derecho, de acuerdo con la Terminología Anatómica Internacional (TA por sus siglas en latín)".

El motivo de esta dolencia es que la reina se golpeó el pie derecho y, tras someterse a diferentes pruebas, los médicos le han vendado el pie para inmovilizar y hacer todo el proceso de cura. Por lo tanto, y por prescripción médica, Letizia tiene que llevar una sindactilia terapéutica, hielo y deportivas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.