El impactante desfile de Avavav en Milán que causa controversia: 'Qué vergüenza'

Avavav solo cuenta con cuatro desfiles de sus colecciones en la Semana de la Moda, sin embargo, la joven firma sueca se ha hecho oír desde el comienzo. El pasado septiembre dio mucho que hablar con la presentación de su colección en la 'Fashion Week' de Milán, con una pasarela que consiguió impactar al público, con modelos corriendo para meterse en el 'backstage' cuanto antes, otras cayéndose y algunas saliendo mediodesnudas mientras discutían con alguien en bambalinas, como si la hubieran empujado para salir a desfilar sin haber terminado siquiera de vestirse.

Con un decorado que iba destruyéndose a medida que pasaba el tiempo y algunas prendas que se caían al suelo porque no estaban bien cosidas, la presentación fue todo un éxito. Avavav encarna el "que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí" y lo llevó al extremo en su colección primavera-verano 24, con diseños únicos, rebeldes y muy irónicos.

Se ha convertido en una de las firmas más esperadas en la Semana de la Moda de Milán y es que Beate Karlsson, su directora creativa, ha transformado el concepto que teníamos de la moda y los desfiles, haciendo que no solo importen los diseños que llevan, sino también el espectáculo, para crear su imagen de marca.

El desfile más polémico de la Semana de la Moda

Su desfile para la colección otoño-invierno 24/25 no ha decepcionado y la diseñadora sueca ha llevado a la pasarela un concepto que ha incendiado las redes sociales, desatando una nueva polémica por como se trata a sus modelos: "Qué vergüenza que tengáis que humillar a las modelos para que os hagan caso".

Desfile de Avavav FW24 Spotlight.launchmetrics

Para la presentación, se les dio a los invitados del 'front row' un cubo lleno de desperdicios, unos guantes y unas instrucciones: que tirasen la basura a las modelos. Aunque al principio ninguno de ellos se atrevió, poco a poco fueron perdiendo el pudor y la vergüenza, llevando la pasarela de restos de comida, pañuelos y deshechos.

El objetivo de esta 'performance' era concienciar sobre el modelo de consumo de la moda y la actitud que se tiene sobre el medioambiente. Por otro lado, también se quiso hacer hincapié sobre el maltrato psicológico y 'hate' que se recibe en redes sociales, proyectando sobre dos pantallas numerosos mensajes negativos hacia la firma.

Desfile de Avavav FW24 Spotlight.launchmetrics

Esta colección, llama Thanks for your feedback (Gracias por tus comentarios), está plagada de prendas con 'cut-outs', diseños 'oversize', medias destrozadas y un maquillaje completamente decadente lleno de moratones, sangre y lentillas blancas. Con este desfile, Karlsson buscama mostrar a los 'fashion victims', mostrándoles como zombies que se apuntan a cualquier tendencia sin que importe el estilo, el diseño ni la confección.

Ni siquiera ella misma se libró de este concepto, y es que cuando salió del backstage para dar las gracias a los asistentes, recibió un tartazo en la cara, cerrando el círculo de uno de los desfiles más polémicos de toda la Semana de la moda de Milán.

Beate Karlsson en el desfile de Avavav FW24 Spotlight.launchmetrics

Por supuesto, las redes de la firma se llenaron de comentarios indignados de quienes vieron el desfile, acusando a Beate Karlsson de humillar a las modelos para ganar notoriedad. "Hicisteis el concepto de la basura porque no tuvieron que desfilar por ahí como las modelos. Las modelos son humanas, los diseñadores y los equipos a veces se olvidan de eso", "basura de firma con basura de diseños" o "Semana de la Moda de los idiotas", son algunos de los comentarios que podemos encontrar en sus post de Instagram.

