De Sara Carbonero a la reina Letizia: estas son las 10 mamás 'celebrities' más estilosas de España en 2022, según un ranking

La maternidad no está reñida con el estilo y la elegancia, al igual que ocurre con la edad. Prueba de ello son algunas de las madres famosas de nuestro país que, además de ser grandes mujeres, derrochan 'glamour' allá por donde pasan.

Las celebridades están en el punto de mira en cada una de sus apariciones públicas (y no tan públicas) y, pese a eso, existen perfiles que protagonizan los titulares de las principales revistas de moda (por supuesto, con los que reciben buenas críticas). Hablamos de 'royals', actrices, empresarias, 'influencers'... Pero, ¿cuáles son las mamás más estilosas para los españoles?

Con motivo del Día de la Madre, el club de ventas privadas online especializado en moda exclusiva con descuentos de hasta el 70%, Showroomprive, ha realizado una encuesta para desvelar las mamás 10 'celebs' más glamurosas de 2022. ¿Lista para descubrirlas?

1. Elsa Pataky

Elsa es sinónimo de naturalidad y sencillez. Sus 'outfits' diarios se caracterizan por ser relajados, cómodos y básicos; es por ello que cientos de mujeres la tienen como referencia estilística, ya que se sienten 100% representadas. En la encuesta realizada por la plataforma, un total de 28,04% de los votos fueron para ella.

¿Las claves de su estilo? Como veníamos adelantando, las prendas cómodas con aires 'boho chic' son sus favoritas. En su armario no faltan camisetas de tirantes, 'shorts' vaqueros, sombreros, gafas de sol, 'sneakers'... Y aunque a nivel accesorios es bastante minimalista, hay una pieza muy importante para ella: el colgante de media luna.

2. Sara Carbonero

La periodista es pura inspiración en moda. Al igual que su predecesora en este ranking, el estilo 'boho' es el que más caracteriza sus looks. Con un total de 15,89% de votos en la encuesta, Sara Carbonero es una de las mamás que más cuida los detalles en sus estilismos.

La toledana cuenta con su propia firma de ropa, Slow Love, junto a su mejor amiga Isabel Jiménez, caracterizada por diseños fluidos, vestidos largos, estampados florales, pantalones vaqueros campana, sandalias de cuña o botas 'cowboy'.

3. La reina Letizia

La monarca es una de las 'royals' más observada a nivel mundial y, sin duda, su estilo es de los más elegantes del momento. Con un total de 12,73% de votos, Doña Letizia se queda con el tercer puesto del ranking. Su armario está lleno de prendas 'made in Spain', pantalones fluidos, vestidos sofisticados, faldas midi, y, por su puesto, zapatos de salón. No obstante, las combinaciones más relajadas también forman parte de su estilo. Su look más repetido últimamente (y perfecto para los meses de entretiempo) es el que está formado por blazer, blusa, pantalón sastre y bailarinas.

Doña Letizia elige un look blanco y negro para la entrega de Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2021 en Valencia GTRES

4. Paula Echevarría

La actriz, que dio luz a su segundo hijo en abril de 2021, no ha renunciado en ningún momento a su estilo. Ahora, tras trabajar para recuperar su figura después del embarazo, sigue llevando todas las prendas tendencia del momento. Los vestidos amplios son un imprescindible en sus 'outfits', pero también los 'jeans', las americanas o los vestidos largos. Además, las firmas 'low cost' como Stradivarius, Zara o Lefties son sus favoritas, además de la suya propia, Space Flamingo. Respecto a los bolsos suele llevar piezas de firmas de lujo así como joyas de Tous.

5. Eva González

La sevillana se queda con el quinto puesto de este ranking tras conseguir un 10,29% de votos. Eva González sabe cómo combinar las prendas tendencia con otros básicos del armario y siempre sacando partido a su propia personalidad. Los pantalones de tiro alto, que potencian la longitud de sus piernas, los vestidos, así como los jerséis básicos o los 'jeans', son algunas de sus piezas más repetidas.

6. Georgina Rodríguez

La mujer de Cristiano Ronaldo ya cuenta con casi 40 millones de seguidores en Instagram y su propio documental en Netflix. Su naturalidad le han llevado a protagonizar portadas de importantes revistas de moda. Su estilo se caracteriza por diseños ajustados y prendas que potencian sus curvas, aunque para su día a día los conjuntos en clave 'comfy' son su opción favorita.

7. Ana Boyer

La hija de Isabel Preysler presume de un estilo sobrio, sencillo y muy elegante. En la encuesta Ana Boyer obtiene un 6,23% de votos para quedarse con el sexto puesto. Los vestidos son un 'must' en su armario, pero también las blusas románticas o los trajes.

8. Sara Sálamo

Sara Sálamo es pura dulzura y simpatía, y esto es algo que también refleja en sus look. Con el octavo puesto, la actriz también es fuente de inspiración de estilo. Tal y como podemos apreciar en su Instagram, donde comparte contenido de manera diaria con casi 800.000 seguidores, uno de sus tejidos favoritos es el 'denim', llevándolo en pantalón, cazadora e incluso monos; pero también prendas como las americanas o los vestidos.

9. María Pombo

La 'influencer' por excelencia es una de las creadoras de contenido de moda favorita entre las jóvenes españolas, según un estudio de Billionhands; sin embargo, en el caso de las mamis 'fashion' se queda con el noveno puesto, con un 3,70% de votos de la encuesta de Showroomprive. La madrileña recurre a prendas 'casual' y asequibles que podemos conseguir en diferentes firmas 'low cost' como Mango, Zara o Name The Brand.

10. Laura Escanes

En el décimo puesto de este 'top 10' tenemos a Laura Escanes. La catalana de 26 años presume de un estilo joven, actual y basado en las tendencias. Los 'crop tops', los pantalones de tiro alto, los estampados atrevidos y las prendas a todo color forman parte de su guardarropa.