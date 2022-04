De osos y princesas

Que Macron está estupendo ya lo leyeron aquí antes. Siempre he querido escribir esto.

La que ha liado el francés, o más bien su fotógrafa oficial, con un retrato del candidato medio descamisado. Tengo la teoría de que la instantánea se ha viralizado debido al abundante pelo en el pecho del galo. Por mi parte, qué queréis que os diga, como era aquello de que "el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso...", pues eso. Aunque es cuestión de gustos. Poco más que añadir al tema pero no podía dejar pasar este momento fan.

Meghan y Harry

Quiénes parece que no tienen muchos fans son Harry y Meghan Markle, al menos en el país de él. Desde que se marcharon a vivir a California los monárquicos ingleses le buscan las cosquillas a la pareja por cualquier motivo. El último, su viaje secreto para ver a la Reina Isabel II y su posterior participación en los Juegos Invictus en La Haya. A mí lo que más me ha llamado la atención es el vestuario de ella. Claramente ha dejado atrás los breves meses en los que ejerció de ‘discreta duquesa’ y ha vuelto a apostar por un look mucho más hollywoodiense. Gafas de aviador, taconazos en eventos deportivos, jeans… pero sobre todo ¡ni una sola marca inglesa en su maleta!

Hemos podido ver modelitos de Valentino, Chanel o Celine (en 80.000€ han valorado lo que se ha puesto en tres días) pero ni rastro de la esencia inglesa que le quisieron inculcar en Windsor y contra la que ella se revolvió enseguida. Pero mira... ¡qué viva el amor! (véase la foto que abre esta columna).

Los cuñados y nuestro presidente

Mientras tanto y al mismo tiempo, en Londres, su cuñada Kate ejercía de royal perfecta. Sonriente y recatada, con un vestidito y tocado a juego con su hija, acudía a la misa de Pascua. Dos polos totalmente opuestos que tienen completamente dividida a la sociedad. Estoy pensando en hacer camisetas ¿Vosotros cuál queréis? #TeamKate o #TeamMegan.

Esta semana también hemos tenido la visita de Pedro Sánchez a Kiev para conocer personalmente al líder más valorado del momento: Zelenski. Antes de reunirse con él visitaba las cocinas del chef José Andrés. Tenía curiosidad por saber cómo iba a ir vestido nuestro presidente, por razones obvias. Me parece que ha dado completamente en el clavo. Con vaqueros, botas de montaña, camisa, jersey y americana. Arreglado y respetuoso pero preparado para patear las calles del horror. Todo en tonos azules y grises.

Bien, porque ha evitado el verde militar que caracteriza al presidente ucraniano. No ha querido ‘apropiarse’ de una imagen que sólo permitimos a un político que realmente está en situación de guerra. Además, Sánchez, en el exterior, llevaba su abrigo cerrado hasta el cuello, ocultando así el chaleco antibalas. Daba mucha más sensación de seguridad que la primera ministra danesa, que le acompañaba en esta visita, y que con su look negro y un enorme protector en el pecho daba la sensación de estar pasando un miedo terrible. No la culpo.

Adolescentes

Termino haciéndoos partícipes de un interesante debate que se ha desatado en mis redes sociales a cuento de una inocente pregunta. Vaya por adelantado que no tengo ni idea de adolescentes y de ahí mi cuestión. Confrontaba yo las imágenes de la princesa danesa Isabella y de nuestra heredera, Leonor. Ambas de la misma edad pero radicalmente distintas en cuanto a estilo y actitud. Mientras que Leonor me resulta dulce y algo infantil, sobre todo en su forma de vestir, la hija de Mary Donalson me ha parecido toda una mujer. Ojo, que no digo que una cosa me parezca mejor que otra, simplemente me ha chocado el contraste.

Es cierto que en el norte ‘espabilan’ antes y que la mayoría a los 18 viven fuera de casa (y también que el uso del color negro está más extendido en gente mucho más joven). Pero me ha hecho reflexionar sobre lo complicado que es ser adolescente y lo fastidiado que debe serlo en época de redes sociales. No puedo ni imaginarme si a esto le sumamos llevar sobre los hombros la responsabilidad de saberse observadas por todo un país. No sé si yo me atrevería, siquiera, a salir de casa.

Aquí os dejamos la foto que contrasté con la de arriba, la de Isabella. Misma edad, diferente mensaje ¿qué pensais?