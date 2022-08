De los 90 a tu armario: los brazaletes rígidos (¡y a todo color!) son el 'must' de tus estilismos de septiembre

Desde los 90 no los veías: parecía que habían sido desterrados para siempre. Pero, los brazaletes rígidos han vuelto para quedarse. Así nos lo han hecho saber las influencers en sus feeds de Instagram (desde Bella Hadid a Chiara Ferragni) donde han compartido looks con mucho brilli brilli acompañados de estos accesorios noventeros que no pensábamos volver a ver en los escaparates. Estas propuestas han regresado con el verano que, año tras año, parece recuperar una tendencia del pasado. Si hace un par de años la bisutería de conchas volvía a nuestro joyero, esta vez les ha tocado el turno a las maxi pulseras.

Eso sí, no todo vale puesto que, para lucirlas de acuerdo a este 2022, tenemos que apostar por los modelos grandes, llamativos y de resina, un material que también ha dado mucho que hablar en otra propuesta joyera, los anillos. Si queremos escoger el modelo más adecuado, entre las tendencias de brazaletes está, como no, la apuesta por el color para dar un toque vitamínico a cualquier estilismo, ya sea uno playero (¡con caftán incluido!) o uno monocromático que necesita energía. Eso sí, si nos decantamos por esta opción que sea siempre en tamaño XL para llamar toda la atención que se le exige.

Está disponible en cuatro colores. Primor

Versión transparente o puro color block como esta versión que tanto recuerda a los diseños más noventeros (¡perfiles ondulados incluidos!). Amarillo, azul, naranja, rosa, verde... una propuesta versátil que suma puntos cuando se combinan entre ellas.

Su diseño ondulado recuerda a las tendencias de los 90. Primor

Las opciones que combinan los diseños vitamínicos con metales, como el acero dorado, también se encuentran entre las tendencias más vistas las últimas semanas y, probablemente, ¡entre las más seguidas los próximos meses!

Esta propuesta combina varios materiales. El Corte Inglés

Aunque, todo sea dicho, si en vez de acero podemos apostar por una versión acabada en oro de 18 kilates y coronada con piedras multicolor, ¡nos la llevamos sin duda! ¿No crees que es el broche que cualquier look de invitada de entretiempo necesita?

Esta propuesta es perfecta para eventos. El Corte Inglés

