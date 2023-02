De alfombras rojas y fajas

Es época de alfombras rojas. Globos de Oro, Premios Feroz, Grammy Latinos, Premios Goya, Festival de Cine de Berlín, Los Oscar… Las actrices, cantantes y celebrities de medio mundo lucen vestidazos con más o menos acierto y naturalidad, pero con infinita ilusión.

No faltan las protestas contra la etiqueta requerida en estos eventos y mujeres que deciden apostar por looks ‘effortless’ (sencillo, sin esfuerzo, fácil). Nadie las obliga (amen de contratos con marcas de moda que pueden no firmar) a llevar un vestido de cola, o de corte sirena, o con un escote imposible. Nadie las obliga a ir incómodas, sin embargo, sí es lo que se espera de ellas. ¿Qué sería de una alfombra roja sin vestidos de noche?

La presentadora de la gala inaugural de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Ana Morgade, en la alfombra verde del festival, vestida con un portatrajes. NACHO GALLEGO / EFE

El sentido común en los armarios

A finales del siglo XIX, nació la Asociación para la Racionalidad en el Vestir ('Rational Dress Society'). Fue creada en 1881, en Londres, por Florence Wallace Pomeroy (1843-1911), conocida como Lady Harberton, con la finalidad de liberar a la mujer de las incomodidades de los vestidos tradicionales de su época, que consideraba humillantes, y de fomentar el uso de prendas adaptadas a los tiempos modernos.

Esta era su declaración de principios: "La Asociación para la Racionalidad en el Vestir protesta contra la introducción de cualquier moda en el vestir que deforme la figura, impida los movimientos del cuerpo o de alguna manera tienda a perjudicar la salud. Protesta contra el uso de corsés extremadamente ajustados; de zapatos de tacón alto, faldas demasiado pesadas, que hacen casi imposible la práctica de cualquier ejercicio, y de todos los mantos que sujetan las prendas de vestir u otros que obstaculicen el movimiento de los brazos. Protesta contra miriñaques y polisones de cualquier tipo, por deformantes y feos. Pide que todos se vistan de forma sana, cómoda y bella, buscar lo que permita crear la comodidad y la belleza de nuestra vestimenta como un deber para con nosotros mismos y para los demás."

Eso ya pasó

Los corsés con tiesas ballenas, los miriñaques incómodos para dar volumen a las faldas o los polisones (que podrían ser el preludio de las ‘manidas’ prótesis de glúteos de Kim y Khloé Kardashian) los lucían las mujeres de cierta posición social… para TODO, ir a pasear al bebé o al teatro. Podríamos decir que la ‘moda’ femenina del siglo XIX en buena parte del mundo era incompatible con una vida 'sana'.

De existir esa asociación ahora, que por cierto le valió muchos disgustos a la tenaz Lady Herberton, casi todas seríamos socias pero algunas pediríamos una especie de 'bula papal' para saltarnos los principios en caso de ser invitada a una alfombra roja, porque una buena faja es capaz de hacer magia con un vestido, no con un cuerpo… esos son mágicos todos.

Jennifer López en los Globos de Oro del 2013 © Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Benditos avances

Afortunadamente, la investigación en materiales, tejidos, diseños… ha hecho que los corses rígidos dejen paso a la suave lycra, cada vez más laxa y no por eso menos eficaz, a los modelos de fajas sin costuras, a los sostenes 'sin aro' pero que elevan y sujetan… Nadie nos obliga a usarlos, pero que nadie nos juzgue si lo hacemos. Llevar o no una faja no te hace menos o más feminista, tampoco llevar o no sujetador. Es una elección personal que depende de nosotras y de cómo nos sentimos.

No me hablen de sociedad patriarcal con este tema, con casi todos los demás sí. Dadme vestidos de alta costura… y fajas, que no vean ustedes como resbala la seda sobre ellas.

