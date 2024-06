Dakota Johnson tiene las zapatillas Nike que mejor combinan con vestidos de flores en verano

Dakota Johnson está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera. A sus 34 años, la protagonista de '50 Sombras de Grey' es una de las actrices más codiciadas del momento y, ahora, se encuentra en Nueva York, junto a Chris Evans, rodando su última película 'The Materialist', en la que se han colado los fotógrafos.

Dakota Johnson y Chris Evans en Nueva York durante el rodaje de su última película Michael Stewart

Sin centrarnos demasiado en la trama para no hacernos spoilers antes de tiempo, hemos focalizado toda nuestra atención en el look de Dakota Johnson y ya hemos apuntado en nuestras notas mentales que, este verano, los vestidos de flores se llevan con zapatillas negras. Mientras que Victoria Federica se iba al concierto de Taburete con las Adidas más virales, la actriz ha apostado por un modelo clásico de Nike para rematar su look.

Las zapatillas de Dakota Johnson para llevar con vestidos en verano

Si algo caracteriza a Dakota Johnson a la hora de vestir, eso es su estilo minimalista y confortable. La actriz es experta en crear los mejores looks y rematarlos siempre con zapatillas y, en esta ocasión no podía ser menos. Sumada a la tendencia de los estampados de flores de Loewe de esta temporada, la hija de Melanie Griffith se ha enfundado en un vestido de gasa muy romántico, al que ha dado un toque cañero con unas zapatillas negras de Nike.

Dakota Johnson en Nueva York durante el rodaje de su última película GC Images

Es innegable que esta temporada las zapatillas, sea cual sea su marca y su estilo, tienen una estética retro y ciertos aires vintages que a todas nos encantan y que hace que se conviertan en objetos de deseo dignos de cualquier coleccionista de moda que se precie. Dakota Johnson no ha querido esperar a que se hagan demasiado virales y se agoten y ya ha estrenado las zapatillas Nike Daybreak, un modelo negro con detalles en blanco y marrón, atemporal y básico este verano. Para darles un toque desenfadado, ella las ha combinado con unos calcetines blancos.

Las zapatillas Nike de Dakota Johnson

Con un estilo tan urbano como retro, como te comentábamos, estas zapatillas serán un básico entre las prescriptoras de moda y las chicas pijas esta temporada. Están hechas en tela y diseñadas con cierre de cordones a tono y elementos distintivos de Nike a contraste. Son muy cómodas, versátiles y suman altura gracias a su pequeña plataforma, que nos ayudará a estilizar cualquier look.

Zapatillas Nike Daybreak en Zalando, 73,90€ Zalando

3 vestidos con los que imitar el estilo de Dakota Johnson

Vestido midi estampado floral con lino de Zara, 29,95€ Zara

Vestido midi fluido bordado flores de Stradivarius, 39,99€ Stradivarius

Vestido lino botones de Mango, 35,99€ Mango

