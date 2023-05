La curiosa historia detrás de la tiara que lució Letizia en la cena de gala junto al presidente de Colombia

La visita de Estado del presidente de Colombia y la primera dama está dando mucho de que hablar en materia estilística. Para fortalecer los lazos que unen a ambos países, los reyes de España han sido los encargados de recibir y pasar el día con los mandatarios del país hispano y la reina nos ha regalado looks que no podemos dejar pasar.

Ayer por la mañana, Letizia nos sorprendía con uno de nuestros looks favoritos, y no solo por su estilo. Para la recepción y posterior almuerzo en el Palacio Real de Madrid, la reina escogió un vestido de Sfera de inspiración ibicenca, de largo midi y un encaje semitransparente que convertían a este vestido 'low cost' (cuando lo compró el año pasado no superaba los 50 euros) en un imprescindible para cualquier ocasión en verano.

Este conjunto, acompañado de un bolso de Furla con estampado floral, era ideal para un evento de día, demostrando que no hace falta recurrir a algo muy elaborado para estar elegante. No obstante, su encuentro no solo se redujo a un almuerzo, y es que los reyes también ofrecieron la primera cena de gala de la temporada.

Sin duda, las cenas de gala son uno de nuestros eventos favoritos de la reina, en el que nos sorprende con sus mejores galas y alguna que otra joya histórica que siempre nos cautiva. Por supuesto, esta ocasión no iba a ser diferente y Letizia volvió a lucir un vestido rojo, un color que hace tiempo que no llevaba.

En este look hay mucha tela que cortar, así que vamos a empezar por el vestido. Siempre se ha dicho que uno de los colores favoritos de la reina es el rojo, un tono que otorga mucha confianza y seguridad, por lo que es normal que, en las ocasiones más importantes, recurra a él para no fallar.

El diseño, por otro lado, es sencillo pero favorecedor. En este caso nos encontramos ante un nuevo estreno de Letizia, del cual, desgraciadamente, no conocemos al diseñador, por lo que pensamos que podría ser obra del los grandes modistas que la Casa Real tiene a su servicio. Su corte es sencillo: un vestido largo y recto que, sin embargo, sorprende con unas mangas de volantes que replica en las caderas a modo de péplum, consiguiendo esa ilusión de reloj de arena que la reina siempre busca en sus looks.

La elección de zapatos sí que sorprende: unas plataformas rojas con tacón imposible y abiertos en la punta. En lo referente a las joyas, se ha mantenido discreta con unos pendientes de botón y su anillo de Coreterno. De esta forma, cede el protagonismo a las grandes estrellas del look, la tiara y un broche de diamantes.

La curiosa historia de la tiara floral

Aunque no lo exige estrictamente el protocolo, en las cenas de gala Letizia siempre suele llevar alguna tiara con la que destaca su estatus de 'royal'. En esta ocasión, se ha decantado por la tiara floral de Mellerio, que pertenece a la histórica colección de 'joyas de pasar'.

Su historia se remonta a 1867, cuando la histórica joyería Mellerio en París creó esta pieza realizada en platino y diamantes a petición de Alfonso XII, tatarabuelo de Felipe VI, como nos cuenta Anitta Ruiz, analista y colaboradora de Mujer.es. Esta tiara está compuesta por tres flores, siendo la del centro la de mayor tamaño y adornada con su tallo y hojas.

Tras el exilio del rey, se perdió la pista de esta joya y se rumorea que fue vendida para cubrir los gastos que la familia tenía en ese momento. Sin embargo, la pieza volvió a manos de la monarquía española gracias a Franco, que se la regaló a Doña Sofía el día de su boda con Juan Carlos I.

Esta joya fue la tiara que la infanta Cristina eligió para el día de su boda, pero desde que Letizia se casó con Felipe, ha pasado a pertenecer tanto a la reina como a sus hijas, por lo que no descartamos que algún día veamos a la princesa Leonor o a su hermana Sofía luciendo estas piezas.

En cuanto al broche que lleva en la banda, la reina estrena esta pieza que el rey emérito regaló a Sofía. De nuevo se trata de otra joya histórica, y es que este broche en forma de lazo y realizado en diamante perteneció a la reina regente María Cristina de Austria, bisabuela de Juan Carlos I.

