Un cuento de hadas sacado de 'Juego de tronos': Dior sorprende con una colección Crucero homenaje a Escocia

Las colecciones Crucero de Dior se han convertido en una de las pasarelas más esperadas de la temporada. Cada año, la 'maison' francesa nos sorprende con desfiles en diferentes lugares del mundo que salpican a las prendas e inspiran el corazón de la colección. Hace unos años, España —en concreto, Sevilla— se convirtió en el escenario de una de las presentaciones más espectaculares de la firma, poniendo sobre la mesa el talento y el saber hacer español.

Este año, Dior ha volado hasta Escocia, donde los castillos medievales y el folclore celta se convierte en los protagonistas de un nuevo renacimiento de la casa, que vuelve a los orígenes del diseñador para traer la magia y la delicadeza a los looks que han desfilado sobre la pasarela.

En esta ocasión, Maria Grazia Chiuri viaja hasta 1955, cuando Christian Dior presentó su trabajo en Perthshire, Escocia, en el salón de baile del hotel Gleneagles, donde los asistentes fueron testigos de un auténtico cuento de hadas contado mediante los glamurosos vestidos. Mangas que se convertían en capas, vestidos vaporosos y delicados bordados que han inspirado a la directora creativa de la 'maison'.

Para Chiuri, este país se ha convertido en el marco narrativo de la colección Dior Crucero 2025, presentada en los jardines del castillo de Drummond, donde los recuerdos, las inspiraciones y las sugerencias se fusionan para generar formas y bordados que nos llevan a una fantasía medieval sacada de Juego de tronos.

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

María Estuardo, musa de Maria Grazia Chiuri

El libro Embroidering her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power (Bordando su verdad: María, reina de Escocia y el lenguaje del poder) de Clare Hunter fue una de las inspiraciones de Maria Grazia Chiuri para esta colección.

Al reformular la importancia de un oficio aparentemente superficial y decorativo, Hunter demuestra el significado y propósito de bordado para evocar el silencio de las mujeres a lo largo de la historia. Los patrones y colores, composiciones y símbolos en la colección son un homenaje a la resiliencia y el ingenio del personaje histórico y la autora.

Estos delicados detalles los podemos ver en el motivo 'millefleurs' y el bordado heráldico, donde el cardo y el unicornio son los protagonistas de mangas, corsés y faldas.

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Un homenaje al kilt

Escocia se convierte en la pieza angular de la colección, con un mapa del país que adorna algunos de los modelos y dibuja una cartografía de colaboraciones y encuentros culturales desplegados especialmente para este desfile, como el tributo al tartán: "Es probablemente el único tejido elegante que resiste a las modas", escribió Christian Dior en El pequeño diccionario de la moda. Este tejido histórico tan característico de la región combina varios colores y el corte del kilt, y continúa integrándose en modas pasadas y presentes, desde el romanticismo hasta el punk.

Lejos del tradicional verde, Chiuri se ha decantado por el amarillo, el morado y el rojo, que envuelven el cuerpo de una forma similar al kilt, haciendo un sentido homenaje a una de las prendas más representativas de la región.

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Un hueco para las últimas tendencias

Por supuesto, no podía faltar un guiño a las tendencias que dominarán el verano del 2025, como el bordado y el ganchillo, que se resisten a abandonarnos. A diferencia de los tonos oscuros que dominan la colección, veremos vestidos tejidos en colores luminosos y neutros, donde, de nuevo, aparecen los motivos escoceses como el cardo y el unicornio.

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

Desfile colección Crucero 2025 de Dior Cortesía de Dior

