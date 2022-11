El invierno no tenemos claro si nos encanta. Sí, es la temporada de los abrigos y, gracias a este 2022, también de las botas maxi que pensamos que tardaríamos años en volver a ver. Sobre bolsos no hay nada escrito, porque todo vale; y de colores, el rosa se ha impuesto como el rey, llevando de la mano el barbicore que pensábamos que nos espantaba pero que en realidad amamos. Sin embargo, y a pesar de todos estos motivos, el capa sobre capa nos agobia y molesta: queremos ir calientes, pero derrochando estilo y, por supuesto, consiguiendo que todos los botones de la cazadora nos cierren sin problemas.

Sentimos decirte que te estas agobiando antes de tiempo: hay muchas propuestas (¡y muy buenas!) para no pasar frío en invierno y tampoco renunciar a lookazos. Empezando por un clásico que seguro has odiado en algún momento de tu vida, pero al que has vuelto una y otra vez porque resulta cómodo, elegante y siempre está de moda. ¿Alguien más pensando en los jerséis de cuello cisne? Este modelo ceñido ha sobrevivido el paso de los años hasta convertirse en una prenda versátil que combina absolutamente con todo (sí, hasta con un pantalón de chándal). Pero para sacarle todo el partido que queremos, debemos tener varios en nuestro armario... ¡tan bonitos como estos!

Cinco jerséis de cuello alto que necesitas

Negro y liso, un básico de armario, pero con volantes en los hombros y botones dorados en los puños.

Este modelo también está disponible en color arena. Imagen cortesía de Springfield

Las clásicas rayas siguen triunfando, más en modelos como este de cashmere perfecto para los días más invernales.

También disponible en tonos marrones combinados con crema. El Corte Inglés

De inspiración romántica, con puños ajustados y volumen en los brazos.

El color coral de este jersey nos ha enamorado. Springfield

Apuesta por los colores básicos: nunca están de más como fondo de armario apostar por prendas lisas en varios tonos.

Este modelo podemos encontrarlo en el catálogo de Cortefiel en hasta ocho colores. Imagen Cortesía de Cortefiel.

Con flores bordadas en la parte delantera y con un tejido trenzado, este modelo es perfecto para cualquier ocasión.

También incluye detalle de volantes en los hombros. Imagen cortesía de Springfield.

