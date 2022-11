Cuatro looks elegantes y sencillos para tus cenas de Navidad con los que será imposible fallar (y solo uno es de Inditex)

Estamos a apenas un mes de que empiece la Navidad, una época llena de regalos, cenas, ilusión y brillos, sobre todo brillos. Las lentejuelas y los tejidos brillantes se apoderan de la ropa, dejándonos looks muy llamativos para salir de fiesta, con los que, aunque no lo queramos, seremos el centro de atención.

Sin embargo, muchas veces lo que realmente queremos es ir a una cena e impresionar por la elegancia de nuestra ropa y no por lo festivalera que pueda ser, por lo que estos casos los looks más comedidos y con clase son la mejor elección que podemos hacer.

En estas fechas, cuando vamos a las tiendas a comprar ese 'outfit' que deje a todo el mundo boquiabierto, nos encontramos con colecciones de fiesta donde la sencillez brilla por su ausencia y nos sumergimos en un mar de plumas, latex, lurex y brilli brilli del que es muy difícil salir y no somos capaces de encontrar el look perfecto.

Para que no tengas que pasar por esto, hemos seleccionado 4 looks elegantes y sencillos que no solo nos favorecerán mucho, sino que también resultan perfectos para cualquier ocasión, ya sea una boda, un bautizo o una cena importante de Navidad. Con estos es imposible fallar.

4 'outfits' para estas fiestas sin lentejuelas que te harán brillar

Vestido largo con capa limited edition de Zara Cortesía

El titular no miente, en esta selección solo encontrarás un único look de Inditex, en concreto este precioso vestido de Zara. No podíamos creerlo cuando lo hemos visto en el catálogo, y es que perfectamente podría haber salido de la colección SS23 de Dior. Este sencillo vestido negro de tirantes se convierte en uno de los más glamourosos gracias a la capa de tul que cae delicadamente por la espalda hasta que se topa con arandelas doradas, de las cuales cae una lazada hasta los pies. Es de la nueva edición limitada de la firma y cuesta 89,95 euros (ref: 8547/561).

Mono de mujer con espalda caída y escote cruzado de Woman EL CORTE INGLÉS

Otro look que no podemos dejar escapar es este mono rojo de Woman. Todo en él es fascinante, empezando por su color rojo (toda una declaración de intenciones) hasta el escote cruzado y el pantalón palazzo. Sin embargo, lo que nos ha hipnotizado completamente es la capa, que le cae por detrás del hombro como a un senador romano. Está disponible en El Corte Inglés a 199 euros.

Vestido 'Jimena' en color lila de Coosy Cortesía

Muchas veces nos fijamos en mangas abullonadas, vestidos con volumen o colores llamativos, cuando lo que mejor funciona es un vestido sencillo, como el que nos propone Coosy. La firma ha sacado su modelo Jimena en color lila, de cuello 'halter' y líneas simples extremadamente favorecedoras, porque muchas veces menos es más. Lo encontramos en su página web a un precio de 160 euros.

Traje blanco de & Other Stories Cortesía

& Other Stories es una de las marcas favoritas de la reina Letizia y este traje nos demuestra el por qué. El diseño clásico con líneas limpias se encuentra con un ajuste extremadamente favorecedor en la cintura y unas hombreras que dan estructura al look. Por otro lado, vemos como el color blanco no es exclusivo del verano, dejándonos looks para el invierno tan elegantes como este. La americana, nuestra pieza favorita, está disponible por 179 euros (ref: 1116035001).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.