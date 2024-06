Crochet extremo, verde y animales de peluche, estas son las tendencias que enamoraran a todos según Kenzo

La Semana de la Moda de París sigue presentando sus colecciones de hombre que se entremezclan con las tendencias femeninas, dando como resultado una pasarela unisex para la temporada primavera-verano 2025. Entre las firmas que han invitado las calles de la capital francesa se encuentra Kenzo, que ha mezclado el 'street style' de Tokio con el estilo parisino.

El director creativo de la 'maison', el japonés Nigo, dejó a un lado los diseños clásicos, atemporales y austeros que definen a la moda francesa para dar rienda suelta a su creatividad y extravagancia en los jardines del Palais Royal, donde su Toby Feltwell, dijo a los asistentes: "Este es su sexto espectáculo. Realmente ahora está disfrutando el proceso. Siempre pensó que lo que quería hacer le tomaría al menos tres años para funcionar y siente que está llegando al punto al que quería llegar cuando empezó".

Y si lo que vimos ayer de Kenzo no era la visión final del diseñador, realmente no estamos preparados para lo que se nos viene. Por primera vez en esos de seis desfiles, Nigo decidió mezclar sus colecciones de ropa masculina y femenina, creando una pasarela unisex con las tendencias más excéntricas de la temporada.

En la ropa femenina, el camuflaje de bambú se transformó en flores y las prendas de red se transformaban en crochet a través de vestidos y blusas de flores vagamente atómicas. Los tirantes se transformaron en flecos que colgaban de faldas, blusas y vestidos florales, pero, lo más sorprendente de todo fueron las propuestas que nos esperan para el verano que viene y que, sin duda alguna, comenzaremos a llevar en este.

Todo al verde

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

Una de las tendencias más potentes de la primavera/verano 2025 será el verde, sobre todo en tonalidades como el pistacho. Si bien todavía no sabemos cuál será el color del año según Pantone, a Kenzo sencillamente no le importa. Nigo ha vestido a casi todas las modelos que han subido a la pasarela de este tono que aporta tanta luz al rostro y que, además, también potencia el bronceado.

Crochet por todas partes

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

Tras varios años triunfando en verano, en el 2025 el crochet nos seguirá acompañando, esta vez en 'total looks' desde el cuello hasta los pies. Sí, incluido los zapatos. Ya sea en vestido o en conjuntos de top y falda, este punto conquistará todos los armarios y zapateros.

Flecos

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

De Texas viajamos a Sevilla para cambiar los flecos de las chaquetas 'cowboy' a los del mantón, fabricados en seda natural. Los veremos adornando vestidos o camisas, pero sobre todo serán los protagonistas de las minifaldas, aportando todo el movimiento que les falta.

Animales de peluche

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

Llamó mucho la atención cuando un modelo apareció sobre la pasarela con un tigre de peluche (el animal de Kenzo) al hombro. Lo cierto es que se trataba de una mochila, en un estilo que hemos visto en muchos niños a la hora de ir al colegio y que ahora les cogerán prestadas sus padres para ir a la moda.

Capuchas de punto

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

Como hemos podido comprobar, la discreción y la atemporalidad no son el tema principal de la colección, más bien todo lo contrario. Una de las prendas más repetidas son las chaquetas de punto con cremallera, que también llevan una capucha. Sin embargo, esta cremallera se puede subir hasta arriba del todo, proponiéndonos looks en los que no se muestre la cara y podamos ver sin problemas a través del tejido.

Una colección muy animada

Desfile de Kenzo SS25 Spotlight.launchmetrics

Como hemos podido ver antes, la colección mezcla la herencia japonesa y el espíritu parisino de la 'maison'. "Cultivada por el tiempo, la expresión se despliega en siluetas, construcciones y técnicas que se convierten enteramente en su propio, representado en los colores vibrantes del papel de origami", cuentan desde la firma.

Nigo reimagina los diseños del archivo de Kenzo en un intercambio con el artista gráfico japonés. Verdy —un viejo amigo del diseñador creativo— aplica su estilo animado a la iconografía de la firma, dejándonos con chalecos, chaquetas y collares con un estampado que nos transporta hasta nuestra infancia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra newsletter