Cristina Pedroche dice que sí a la minifalda y a las sandalias en pleno diciembre: ¿cómo llevar ambas prendas?

A nosotras nos encantan los looks veraniegos como a la que más, pero con 10 grados de máxima, ni se nos pasa por la cabeza llevar uno. Ahora es tiempo de jerséis de lana, pantalones térmicos, botas y, si nos apuras, un abrigo de plumas. Todo sea para combatir el frío.

También ayuda que las tendencias de otoño-invierno para este año son una auténtica preciosidad. Las gabardinas de cuero, corsés, abrigos de pelo XXL, botas altísimas o el regreso del tul con la estética 'ballet core', entre otras, nos han enamorado.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y hay personas que, pese al frío, prefieren seguir llevando sus prendas favoritas del verano, ¡calzado incluido! Sin miedo a perder un dedo por congelación, Cristina Pedroche ha dejado con la boca abierta a sus fans en Instagram, esta vez debido a su estilismo.

Desafiando las temperaturas

La colaboradora subía a su cuenta un look que bien podríamos haber llevado en septiembre, cuando todavía hace calor, pero la brisa puede que nos refresque un poco. Sin ningún tipo de miramiento, Pedroche se ha decantado por una minifalda y mules con tacón a principios de diciembre.

En un principio, este look nos ha parecido genial para el día a día. Luego hemos mirado la temperatura en la calle y no nos ha apetecido tanto. Cristina ha combinado un bonito jersey blanco ajustado con escote de pico con una minifalda de estampado 'animal print' de Capriche y unas sandalias en color arena.

El conjunto lo ha utilizado para acudir a Zapeando, donde no ha pasado desapercibido y nos ha hecho preguntarnos, ¿cómo podríamos llevarlo sin morir de frío? En seguida se nos ha venido una imagen a la mente: las falsas medias térmicas que no paramos de ver por las redes sociales.

Se trata de unas medias que en un principio parecen de esas muy finitas, sin embargo, son las más calentitas que vas a ponerte nunca. Son unos leggings con un tejido muy calentito y confortante por dentro de color beige que, en la parte de fuera, lleva un tejido de nylon parecido a las medias, dando esa apariencia semitransparente sin sufrir en el intento.

Medias térmicas de Shein Cortesía

Aunque todavía no han llegado a las tiendas físicas españolas, de momento las podemos encontrar en Shein a un precio de 6,75 euros (ref: si2206104061224041). Quienes las han probado aseguran que ya no han vuelto a pasar frío con sus looks favoritos.

