Copia y pega: dos invitadas coinciden con el mismo look en la fiesta de Atresplayer (sujetador incluido)

Desde que aparecieron las plataformas de 'streaming', se han consolidado como uno de los grandes medios de entretenimiento, sobre todo entre los más jóvenes, para ver películas y series bajo demanda. Con el éxito de Netflix, HBO o Disney+, muchos canales convencionales se han visto obligados a sacar las suyas propias, como hizo Antena 3 con Atresplayer.

Hace cinco años, Atresmedia apostó por este proyecto para reunir sus programas y series a la carta y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una plataforma por derecho propio con estrenos exclusivos que han enamorado a la audiencia, donde predomina el contenido LGTBIQ+, como puede ser Veneno, Vestidas de azul o Lumelia.

Para celebrar su quinto cumpleaños, anoche Atresplayer dio una gran fiesta con las actrices, modelos y famosas del momento, como Belén Rueda, Belinda Washington, Hiba Abouk, Cristina Pedroche y Eva González, que posaron delante del 'photocall'.

Ya sea con vestidos increíbles con los que presumen de abdominales como Rueda, monos de flores con escotes de vértigo como Pedroche o conjuntos más relajados como el de González, todas acudieron con los espectaculares. Sin embargo, hubo dos conjuntos de dos 'influencers' que nos llamaron la atención, el de Tamara Gorro y Sara Cisneros, ya que parece que las dos se habían puesto de acuerdo hasta en la ropa interior.

Tamara Gorro y Sara Cisneros en la fiesta de Atresplayer Europa Press

Ambas acudieron con el mismo look: un conjunto de 'blazer' con pantalones de traje 'wide leg', todo de un blanco impoluto y con apliques de pedrería por todas partes. También coincidieron en las sandalias, plateados y con brillos, y en el sujetador, triangular, sin relleno y del mismo tono que el resto de la ropa.

La única diferencia se encontraba en el bolso, ya que Sara Cisneros apostó por una limosnera de asa redonda y saco plateado de 'strass'. Tamara Gorro, por su parte, prescindió de este accesorio en la alfombra roja, por lo que no podemos corroborar si también eligió el mismo.

Famosas que han coincidido sobre la alfombra roja

Esta no es la primera vez que alguna famosa coincide en su look con otra en algún evento. Es imposible no pensar en la coincidencia de la reina Letizia con una galardonada en los Premios Reina Letizia 2021, donde las dos llevaban un vestido de Mango bicolor en blanco y negro. O Isabel Díaz Ayuso con un vestido rojo inspirado en un mantón de manila que también llevó otra política del mismo partido que se cambió de ropa en cuanto se dio cuenta.

Noelia Núñez junto a Isabel Díaz Ayuso, tras haberse cambiado de vestido Twitter / @noelia_n

Esta misma situación tuvo lugar sobre la alfombra roja del Festival de Venecia del año pasado, donde Milena Smit, Cristina Fogazzi y otra invitada más han coincidido con el mismo look, un diseño de Saint Laurent de la colección Otoño/Invierno 23-24.

Más actual fue la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, donde Pepa Muñoz y Teresa de la Cierva acudieron con el mismo estampado floral de Carolina Herrera en color verde y morado. En este caso, Teresa de la Cierva llevó el 'print' en un vestido de corte recto, manga larga y falda plisada, mientras que Pepa Muñoz prefirió un 'dos piezas'. Sin embargo, la coincidencia entre ambas no pasó desapercibida.

Teresa de la Cierva y la chef Pepa Muñoz lucieron el mismo estampado en la boda de Almeida y Teresa Urquijo Europa Press

