Cómo llevar el vestido kimono con estilo a partir de los 70 años, según la reina Sofía

El gusto por la moda no es algo ajeno en la familia real. Si bien solemos alabar los estilismos de Letizia, no debemos olvidar de quién lo ha aprendido todo: la reina Sofía. Durante todo su reinado, nos dejó con grandes looks para el recuerdo y que, a día de hoy, también utiliza su nuera en los grandes eventos.

Ayer, y como cada Lunes Santo, la reina emérita acudió junto a su hermana Irene al tradicional concierto solidario que se celebra cada año en la Catedral de Palma de Mallorca. Y con más de 80 años, Sofía nos enseñó que sigue siendo todo uno referente de estilo.

La madre de Felipe VI está renovando su imagen por una más actual, siguiendo las tendencias de la temporada adaptadas a su estilo y está aprovechando estas vacaciones de Semana Santa para mostrarlo. Durante el concierto, la vimos vistiendo una de las prendas más virales del momento: los kimonos.

La reina Sofía en sus vacaciones en Palma de Mallorca. GTRES

La reina apostó por un conjunto básico negro de blusa satinada y pantalones de vestir que consiguió elevar gracias a su pieza estrella, un kimono estampado en colores negros y dorados. De diseño midi y con toques satinados, conseguía rejuvenecer la imagen de Sofía, a la vez que dotaba de más estilo al 'outfit' de la matriarca.

Con el buen tiempo encima, el kimono se ha convertido en la prenda de abrigo viral entre las 'fashionistas' más clásicas, que dejan el chaleco en casa para atreverse con diseños más fluidos y exóticos que realzan la figura.

Los kimonos están en plena tendencia, pero eso no quita que también sea sofisticada y favorecedora para mujeres de más de 70 años si se elige bien el diseño.

La reina Sofía en sus vacaciones en Palma de Mallorca. GTRES

Trucos para que el kimono quede bien en mujeres maduras

A esta edad, las mujeres buscamos prendas que sean elegantes y no pasen de moda, más allá de las últimas tendencias. Por esto mismo, kimonos de largo midi son perfectos, ya que envuelven la figura y consiguen una silueta más proporcionada.

Por otro lado, los colores del kimono deben ser aquellos que más nos favorezcan, ya que al estar tan cerca del rostro, van a hacer que nuestra piel esté luminosa o, por el contrario, que se marquen más las arrugas y zonas grises de la piel. Si lo queremos para ocasiones especiales, los colores neutros son la mejor opción.

En cuanto al estampado, los minimalistas ayudarán a convertir al kimono en nuestra prenda estrella, pero no se pasarán de moda, como ocurre con los que ahora están en plena tendencia. Esto nos permitirá que podramos lucirla durante años.