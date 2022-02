Cómo llevar el pantalón cargo durante el entretiempo, según Paula Echevarría

Con los termómetros llegando casi a los 20 grados, la primavera comienza a abrirse camino para dejar atrás al frío del invierno y sus looks aburridos. Por fin podemos guardar los abrigos en el armario y atrevernos con las nuevas tendencias más refrescantes para darlo todo.

Los pantalones cargo serán una pieza clave para armar nuestros conjuntos más urbanos y su presencia tanto en redes sociales como en las tiendas lo convierten en un básico para esta primavera. Paula Echevarría ha sido una de las primeras en lucir un estilismo completamente primaveral con ellos y nos da una gran idea para combinarlos.

La influencer salió a la calle con unos pantalones cargo en color caqui que conjuntó con unos botines de piel, creando un estilo totalmente trendy y con aires militares. Sin embargo, para darle un toque más formal y estiloso, Echeverria se arriesgó y acertó con un blazer.

Para crear armonía al juntar dos estilos tan distintos, la actriz se ayuda de la combinación de colores. Mientras que el pantalón y el jersey son en colores tierra y neutros, todos los accesorios que arman y dan personalidad al look son del mismo tono. Por este motivo, si bien el bolso, el cinturón y la americana tienen un estilo más elegante, se conjuntan perfectamente con las botas y la gorra, mucho más urbanos.

Aunque los pantalones cargo son perfectos para looks casuales, según cómo los combinemos podemos conseguir estilismos más formales como el de Paula Echevarría. No obstante, esta no es la única manera de conseguir un outfit de 10 con esta prenda.

¿Cómo llevar pantalón cargo durante el entretiempo?

Aquí una selección de propuestas vistas en Instagram para llevar el pantalón cargo durante los meses de entretiempo. ¿Te animas?

1. Estilo formal y 'chic'

Los pantalones cargo con estampado de camuflaje son perfectos para ocasiones informales, sin embargo, aquellos con colores neutros son ideales para construir looks más sofisticados. Un buen ejemplo de ello es cuando los combinamos con camisas o blusas.

Si le queremos dar ese toque chic, podemos decantarnos por camisas oversize y conjuntarlo con unos tacones stiletto. De esta forma le quitamos a los pantalones cargo el protagonismo para que no lo conviertan al look en un outfit más relajado.

2. 100% 'trendy'

Las tendencias son también un gran punto de partida para combinar unos pantalones cargo de forma fácil y sencilla. Para jugar con las proporciones, la parte de arriba debería ser más entallada, por lo que los crop tops ajustados son perfectos.

Los bodies también son una gran opción, ya que nos permiten conseguir un look más casual al estilo athleisure, pero más elegante. Si los conjuntamos con unas deportivas y una gorra tendremos es aire urbano tan en tendencia.

3. De oficina

Aunque no lo parezca, los pantalones cargo también pueden ser una pieza ideal para ir a la oficina, sobre todo si sabemos bien como conjuntarlo para ello. Por ejemplo, apostando por el look monocromático.

Otro aspecto muy importante es encontrar el blazer adecuado. Al ser pantalones de tiro alto, las americanas cropped son perfectas. Por otro lado, debemos fijarnos en el tejido de los pantalones y procurar que sea igual que el del blazer para conseguir un look muy en tendencia, pero formal.

4. Con estilo más allá de los 60

Al igual que no hay edad para el amor, tampoco lo hay para la moda. Desde siempre a las mujeres se les ha pedido vestir de cierta manera en cada etapa de su vida, llegando a tal punto de prohibir ciertos tipos de patrones, cortes e, incluso, prendas.

En pleno siglo XXI, estas normas quedan muy anticuadas y podemos romperlas siempre que queramos. Un ejemplo de ello son los cargo, un pantalón reservado para, como mucho, las treinteañeras. Sin embargo, mujeres de todo el mundo demuestran que, aunque tengas más de 60 años, lo único que necesitas para llevarlos es estilo.