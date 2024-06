Que no te timen en rebajas: en estos tres casos puedes reclamar, con razón, al hacer tus compras

La llegada del verano implica en España que también llegan las rebajas, uno de los momentos más esperados del año. Es cierto que en muchas ocasiones nos reservamos para invertir en esta época del año, pero hay que estar atentos para no gastar a lo loco. Al final, con el ansia de que no nos quiten una prenda que nos ha llamado la atención, terminamos comprando por impulso y suelen acabar en cambios y devoluciones.

Cuando esto sucede, tenemos dos opciones: o solicitar una devolución a domicilio (con los gastos que esto conlleva) o ir a la tienda más cercana para hacerlo todo de forma presencial. Aunque no deberíamos tener ningún problema, a veces las cosas se pueden complicar. También ocurre cuando compramos ciertos artículos y es que, en periodo de rebajas, todo es mucho más complejo.

Si no quieres ver vulnerados tus derechos estas rebajas, aquí te dejamos los casos en los que debes reclamar a cualquier establecimiento donde hayas hecho la compra para evitar que te timen o que no te dejen ejercer tus derechos como consumidor o consumidora.

Cuando el precio es superior al de la etiqueta

Aunque no suele ser algo habitual, a veces puede pasar que el precio de la etiqueta no coincide con el que se marca en la caja registradora. En este caso, la ley nos ampara y si hay un error en el precio de un producto, podremos comprar la prenda por el precio que sale en la etiqueta, a no ser que exista una gran desproporción entre el precio erróneo marcado y el de mercado.

Esto puede darse, por ejemplo, en un vestido de Zara de una de sus colecciones cápsula. El vestido, pongamos por caso, cuesta 139 euros y ahora está rebajado a 99,99 €, pero por un error informático o de etiquetado, podríamos verlo a 9,99 €. En estos casos, la ley ampara al comercio por un supuesto abuso del comprador al aprovecharse conscientemente del error manifiesto sufrido por el ofertante, en este caso, Zara.

Cuando se niegan a entregarte el ticket o la factura

El ticket es la única prueba que tenemos de que hemos comprado cierto artículo y, por lo tanto, es su garantía. Cuando queremos devolver o cambiar una prenda en el plazo que el establecimiento tiene acordado, es imprescindible entregar la factura de compra. No obstante, el comercio no está obligado a entregarla.

Si hacemos una compra y no recibimos el respectivo ticket, podemos solicitarlo y en estos casos, la tienda debe entregárnoslo, tal y como dice el artículo 11.3 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

No aceptar un cambio o devolución tras anunciarlos

Si compramos una prenda y nos queda pequeña o no nos gusta, el establecimiento no está obligado a cambiarlo, salvo que el producto estuviera en mal estado, Sin embargo, la mayoría de establecimientos cambia o permite la devolución de los artículos por un producto igual, por dinero o por un vale. Si cuando vamos a cambiar algo no nos lo permiten, pero en la tienda o redes sociales han dicho que sí, tienen el compromiso de hacerlo. Si se realiza una compra online, la cosa cambia, ya que existe el derecho de desistimiento durante un plazo mínimo de 14 días.

