Cómo hacer la 'whislist' de rebajas perfecta en Zara, Stradivarius o Massimo Dutti

Se acerca la época de descuentos más esperada del año en España: las rebajas de verano. Y esto significa que debemos empezar con la lista de deseos. Pero, para ello, debemos tener en cuenta una serie de trucos para cubrir aquellas necesidades estilísticas —y algún capricho también— sin que nuestro bolsillo se resienta demasiado.

Vamos a tener en cuenta varios factores a la hora de comprar en las rebajas de verano 2024, entre ellas, destacaremos los básicos de fondo de armario que cubran las necesidades de todo el año (y no sólo las de verano). A partir de ahí, todo irá rodado. ¿Empezamos?

Las rebajas en Zara, Stradivarius y Massimo Dutti

Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro armario y ver lo que hay en su interior. Y es que, aunque crees que te sabes de memoria todo lo que tienes, a todas nos ha pasado que en un ataque embriagador de descuentos hemos cogido un modelo muy parecido al que ya tenemos. Y, señoras, ese no es el objetivo de las rebajas.

Además, así aprovechamos para organizar el armario (que buena falta le hace) y sabremos qué necesitamos, qué nos apetece tener y, sobre todo, recordaremos las prendas que ya tenemos escondidas en un rincón.

Apuesta por prendas básicas

Aunque las rebajas son muy suculentas, debemos empezar por aquello que realmente utilizamos y eso incluye pantalones vaqueros, camisas, cárdigans, un bolso negro y otro marrón, zapatillas de deporte, sandalias cómodas, camisetas de manga corta básicas en varios colores y una blazer. Y muchas pensaremos: "Pero yo ya tengo todo eso". Ya, pero en ¿qué estado? Las rebajas no tratan solamente de añadir nuevas prendas al armario, también de reponer aquellas que ya no nos valen.

Traje de chaqueta de Massimo Dutti. Massimo Dutti.

La mejor opción para adquirir prendas básicas es Massimo Dutti, allí encontrarás opciones elegantes, sofisticadas y atemporales como este traje de fondo de armario que seguro que encontraremos ocasión para ponérnoslo. (Precio pantalón: 49,95 euros / Ref: 5030/574; precio chaqueta: 79,95 euros / Ref: 6029/574).

Conjunto 'tie dye' de Massimo Dutti. Massimo Dutti.

Aunque tampoco te vamos a juzgar si le echas el ojo a este conjunto de 'tie dye' de Massimo Dutti para llevar a los mejores eventos este verano. Todas nos merecemos un capricho, ¿no? (Precio top: 49,95 euros / Ref: 5731/807; precio falda: 79,95 euros / Ref: 5212/807).

Compra prendas para todo el año

Cazadora efecto piel con puños y mangas. Stradivarius.

Lo sabemos, a 35-40 grados a la sombra, lo que menos te apetece es comprar un abrigo de lana, pero de esto se trata: de que no lo compres en invierno. También debes acordarte de esa pieza o prenda que has echado de menos en algún momento durante los últimos meses y que sabes que dentro de unos pocos volverás a necesitar. Por eso es tan importante hacer una lista de opciones, sentada, tranquilamente, para acordarte de apuntar todo lo necesario.

Una opción es esta cazadora con efecto piel con puños y cuello de pelo que tanto nos gustó en otoño. Está rebajada al 40% en Stradivarius. (Precio: 29,99 euros / Ref: 8492/237/001).

Visita previamente las webs de tus tiendas favoritas

Web de Zara con rebajas. Zara.

Si vas a optar por hacer compra física, primero debes tener fichadas las prendas en la web. ¿Por qué? Porque no dudamos que te sabrás media colección de Zara de memoria, pero lo cierto es que en las tiendas físicas —en periodo de rebajas— hay mucha gente y el caos puede hacer que no encontremos lo deseado, en el color o la talla que queramos. Por eso, si llevamos el código y se lo enseñamos a alguna trabajadora, todo irá más rápido. No olvides poner al lado de cada prenda de la lista de compras de las rebajas el código para no confundirte. Además, es importante no acudir a las tiendas en hora punta si quieres encontrar ese conjunto de Inditex que tienes fichado desde hace meses.

Vestido de Zara. Zara.

Ten en cuenta que invertir en una prenda o accesorio con mayor coste y calidad es siempre una buena opción, ya que para una ganga real siempre va a haber tiempo. Pero eso no significa que no podamos apostar por prendas para el verano que estén rebajadísimas. Por ejemplo, este vestido negro de Zara cuesta 35,95 y ahora lo podemos encontrar por 19,99 euros. Es el típico vestido de verano que lo usaremos para todo. ¿Lista para arrasar?

