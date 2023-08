Guía de estilo: cómo combinar una americana con vestido para lucir guapa y elegante

Chaqueta de traje y vestido, dos piezas clave en el armario femenino. Pero no solo comparten importancia dentro de todo look preciado, sino que forman el binomio perfecto porque siempre encajan, aunque a priori pueda parecerte lo contrario. No lo decimos nosotras. Así lo han confirmado algunas de las expertas en moda más relevantes de España.

La primera prenda se la debemos a uno de los referentes más icónicos de la industria de la moda, Yves Saint Laurent, cuando puso el guardarropa femenino del revés para introducir el traje sastre. Y la segunda, el vestido, tal y como lo conocemos ahora, fue creación de Christian Dior, aunque en los años 20, con la estética 'flapper', ya existieran diseños muy femeninos, repletos de flecos sin ir más lejos. Con estos dos básicos en el vestidor, su conjunción resultó muy sencilla, y los iconos de moda del siglo pasado la hicieron suya en eventos tanto de día como de noche.

Americana y vestido, el binomio ganador

Una de las claves a la hora de confeccionar un look, compuesto por una blazer y un vestido, es no perder de vista nunca la máxima del 'menos es más', siempre que quieras crear un 'outfit' equilibrado. Al final, es cuestión de crear combinaciones en colores neutros, y que las líneas de las siluetas sean proporcionales. ¡No tiene más misterio!

Además, sus opciones de elección son infinitas gracias a la versatilidad de ambas piezas. Puedes lucir este binomio tanto en una cita BBC (bodas, bautizos y comuniones) como en una cena o en una reunión de trabajo.

Look compuesto por una chaqueta de traje entallada y vestido blanco. Vincenzo Grillo

Este estilismo de 'street style', visto en la semana de la moda de Nueva York, te puede valer de inspiración si en los próximos días tienes una reunión importante de trabajo y no tienes claro qué ponerte. Se trata de una opción perfecta por varios motivos:

Por su elegancia y feminidad Por la combinación de colores, sinónimo de sofisticación. El entallado de la americana, que aporta un tono más serio al look.

Look de invitada visto en la semana de la moda, de París. Vincenzo Grillo

Si, por el contrario, tienes una boda, de noche, los próximos meses (hasta octubre), este 'outfit' de 'street style', de la semana de la moda de París, es para ti porque, entre otras razones:

Serás la más original El resto de invitados notarán que entiendes de moda Combinarás uno de los colores estrella de la temporada, el naranja en un acabado vibrante, y el rey de la paleta cromática, el negro La belleza del escote, al mezclar el cuello tipo 'smoking' de la americana, con el corte en forma de corazón.

Outfit visto en las calles de París durante la semana de la moda, de Alta Costura. Sarah Treacher

Si buscas un 'outfit' para una cena de gala, ya sea por motivos laboral o personal, inspírate en el look de la foto, captado durante la última Semana de la Alta Costura celebrada en París.

Una apuesta segura al optar por el binomio clásico, la combinación de negro y blanco. Arriba, una 'blazer' confeccionada en terciopelo, y un vestido en el color más puro de la escala cromática. ¿La clave?, los complementos, a los que la protagonista de la foto otorga todo el protagonismo. La invitada luce una gargantilla de diamantes, anillos en versión 'XL' en ambas manos, unos salones, en negro, con tacón 'kitten', pulsera al tobillo, y detalle de flor; y un modelo mini, tipo baúl, de Dior.

