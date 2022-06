¡Etiqueta, querida, etiqueta! Leer esto con el tonito que ponía Aramis Fuster cuando pedía a su interlocutor en un programa del corazón que entendiera su inglés. Ya hemos hablado de esto en semanas anteriores, pero es que sigo recibiendo 'whatsapps' varios, llenos de interrogaciones y exclamaciones, intentando descifrar invitaciones a eventos de todo tipo. Para intentar poner un poco de luz en este camino del estilo, vayamos con algún ejemplo práctico.

Penélope Cruz y sus 'shorts'

Penélope Cruz con conjunto de 'tweed' de Chanel Instagram / @penelopecruzoficial

Nuestra flamante Premio Nacional de Cinematografía es embajadora de Chanel y con la marca ha estado estos días en Florencia preparando algo que todavía no nos han contado. Lucía bellísima, sí, y con unos mini shorts de 'tweed' junto con una chaqueta de las típicas que nos legó Mademoiselle Coco. ¿Iba bien? Pues sí, porque al ser ella y Chanel los encargados del evento, ellos han marcado la etiqueta. Pero ojo, si eres una mortal como yo y tienes ganas de copiar el modelito: las bermudas o pantalones cortos deben ser del mismo largo que una falda que te pudieses poner en esa misma situación. Es decir ¿irías al trabajo con una micro mini? Pues entonces tampoco podrías ir con un micro 'short'.

La boda de Kourtney Kardashian

Vaya por delante que todavía tengo pesadillas con este evento. Este momento italianamente californiano y decadente me parece el resumen máximo de lo que es una horterada. Ella iba con un vestido que más podía ser un corsé largo y un velo catedral de lo más espectacular que tenía bordado una virgen. Aunque pudiese parecer que era en una iglesia católica lo cierto es que todo era un escenario montado en Portofino. Es decir, que no había problema con los escotes y 'minifaldeos'. Ahora, aquí va la traducción para la vida diaria. Los novios son quienes indican la etiqueta de su boda. Vamos, que todos tenemos muy metido en la cabeza que hay que ir de corto de día y de largo de noche. Pero, ay amigos, a lo mejor a tus primos les da por casarse a lo ibicenco en Cuenca o hacer una boda rociera en Bilbao. Que pueda ser raro, sí. Qué ellos mandan y es de educación cumplirlo, también. Así que nunca des nada por sentado y pregunta. Los andaluces dicen eso de más vale “una vez coloraó que ciento amarillo”. Pues eso.

El vestido roto en los Oscars de Nicole Kidman

Keith Urban y Nicole Kidman en la alfombra roja de los Premios Oscar 2017. La actriz llevó un vestido de Armani Privé con tirante doble cruzado que terminó rompiéndose y, como solución, se lo ató al cuello a modo bikini. GTRES

Corría el año 2017 y Nicole Kidman atravesaba la alfombra roja de los Oscars con un espectacular vestido dorado de Armani. Espalda prácticamente al descubierto y unos tirantes que se cruzaban a la mitad de la misma. Increíble. Cuando la volvimos a ver horas después los tirantes habían desaparecido y el vestido se sujetaba con un lazo al cuello. No es que el modelito fuera un 2x1, sino que durante la ceremonia se rompieron. El mosqueo de la actriz me lo puedo imaginar, pero ella, ni corta ni perezosa, se los recogió y anudó. ¡Que siga la fiesta! Qué quiero decir con esto. Hasta los que cuentan con cientos de asistentes y los mejores diseñadores sufren momentos de “tierra trágame”. El consejo: Hacer un nudo, sonreír y si alguien te mira raro le cuentas lo que ha pasado mientras esbozas una amplia sonrisa. Que la vida son dos días y hemos venido a bailar, que un manchón de chocolate en la corbata no te lo impida.

Rania de Jordania en la boda de los Príncipes de Asturias

Rania de Jordania durante la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, actuales reyes de España ©KORPA

Doce años después casi todo el mundo sigue estando de acuerdo en que Rania de Jordania fue la invitada más exitosa en la boda de los entonces Príncipes de Asturias. También la única que no cumplió la etiqueta que se exigía en el enlace. Al ser de día se invitaba a los asistentes a llevar traje corto y tocado. Ella se plantó con una larguísima falda de Givenchy Costura y una camisa masculina blanca. Deslumbrante y absolutamente inapropiada. Sus defensores alegaban que por su religión ella va de largo a estos eventos pero lo cierto es que la noche anterior bien que lució rodilla y es habitual verla con ropa carísima y de última tendencia (nada tradicional). No sólo no llevaba una prenda típica para las bodas de su país, sino que eligió el blanco para vestir. En mi opinión no solicitada, quería dar el cante y lo consiguió. Traducción, conoce la norma y luego haz con ella lo que quieras. Es decir, que lo más normal es que nadie te deje en la puerta de un evento si no cumples la etiqueta pero ten pon seguro que todo el mundo va a darse codazos a tu paso. A lo mejor ese es tu objetivo, así que nada que alegar, señoría.