Cinco trucos para ponerte prendas que te están anchas

Si tu prenda favorita te ha quedado grande y no quieres decirle adiós aún o bien has hecho una compra que no se ajusta a tu silueta a la perfección, existen trucos, para que vuelva a ser de tu talla y estilice tu figura, que las más avispadas de internet han compartido con toda la comunidad vía redes sociales y que podrás poner en práctica con objetos que tienes por casa. Lo más importante de estos tutoriales es que podrás copiarlos sin necesidad de saber coser.

Bien porque no tienes tiempo de llevar tus prendas a una profesional de la costura, porque solo quieres una solución temporal o porque ha sido un imprevisto de última hora por el que necesitas ajustar tu ropa, existen cinco trucos muy virales para ropa ancha que te sacarán de un apuro en menos de cinco minutos.

Cinco trucos para ajustar ropa ancha en cinco minutos

Para ajustar la cintura de blusas, vestidos y tops vaporosos, un 'cárdigan clip'. El primer truco es el más vintage de todos pero uno de los más versátiles, requiere de un accesorio utilizado antiguamente para abrochar aquellas chaquetas de punto, conocidas como cárdigans, que no contaban con ningún broche o cierre. Se trata de un doble clip en acabado metálico que hace la función de fruncir cualquiera que sea la prenda en la zona de la cintura a la medida necesaria. No solo ajustarás tu prenda, también le darás un toque diferente.

Para ajustar la espalda de un 'crop top', juega con los tirantes. Si has comprado un top que se abrocha con una lazada pero te va grande, cruza sus tirantes y ciñe estos a la medida que más te guste para realzar tu silueta. Tal vez el truco más sencillo de los cinco, pero también el más recurrente cuando no sabemos cómo adaptar una prenda de este estilo que permite poco margen de maniobra.

Para ceñir vestidos de punto, una pulsera rígida y un coletero. Ha sido guardado más de treinta y siete mil veces, por lo que este truco viral tal vez sea uno de los que más ponen en práctica las mujeres de todo el mundo y hay una razón: es sencillo, resultón y soluciona un problema que todas compartimos. Los vestidos de punto, tienden a dar de sí y para que esto deje de ser así necesitas seguir este tutorial:

Ponte tu vestido al revés e identifica la "zona problemática"

Hazte con una pulsera rígida o con un pendiente en forma de aro y colócala en la zona que quieras ajustar entre tu cuerpo y el vestido

Sujeta la pulsera con una goma de pelo por el reverso del vestido

Da la vuelta a tu vestido y ¡voilá!

Para ajustar un top muy grande o convertir minifaldas en top, tu goma del pelo de confianza. 'La manera más fácil de ajustar tu top', así han bautizado este trucazo en TikTok que solo requiere de tu goma de pelo de siempre para ponerlo en práctica. Centra el top, ajústalo y ata la goma, esconde el sobrante hacia adentro, y tendrás un bonito escote en forma de corazón sin mayor esfuerzo.

Para que tu vaquero haga cintura de avispa, un pañuelo de seda. Otra de las problemáticas que muchas chicas sufren es que el vaquero no ajuste en la zona de la cintura dejando que esta baile y no favorezca al máximo. Para ello, hazte con un pañuelo de seda o satén y pasa este por las dos trabillas laterales para poder fruncir la cintura y átalo al centro para conseguir una cintura mucho más marcada en todos tus vaqueros.

