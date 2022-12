Coolhunters, ya sabemos de qué color no vamos a dejar de hablar en 2023: ¿ya has oído hablar del Viva Magenta? A caballo entre el rojo y el granate, este nuevo tono escogido, como ocurre desde el año 2000, por el Pantone Institute va a tener mucho peso en las colecciones de moda. Y, por tanto, en nuestras futuras decisiones fashion, pues es cuestión tiempo, tal y como vivimos este año con el famoso Very Peri, que los escaparates (¡y nuestras estanterías!) se tiñan de este "rojo valiente e intrépido, animado, que fomenta la experimentación y la autoexpresión sin restricciones", tal y como lo describen los expertos de la compañía.

Un carmesí matizado que muestra el equilibrio entre tonos cálidos y fríos siendo "asertivo pero no agresivo". En definitiva, un color vibrante, llamativo y favorecedor que, además, combina a las mil maravillas con las tendencias más marcadas del invierno, como el estilo boho que ha traspasado las fronteras del otoño para instalarse en los looks invernales. Es más, ya son muchas las firmas que, previendo la decisión de Pantone, ya tienen a la venta prendas Viva Magenta a las que sacar partido desde ya... ¡para marcar tendencia antes, incluso, de que esta comience de la mano del 2023!

Un armario Viva Magenta

Vestido cruzado con cierre de lazo. Con escote en 'v' muy favorecedor y cierre de cinta en la cintura, de Lefties.

El tejido cómodo y el color del año hacen de este vestido un imprescindible. Imágenes cortesía de Lefties.

Un jersey de corte romántico. Firmado por Slowlove, esta prenda de mangas abullonadas, canalé y cuello de pico se convierte en un básico esencial del armario 2023.

Destaca los volúmenes en hombro frente al ceñido del antebrazo. Imágenes cortesía de Cortefiel

Botines de tacón con plataforma. Este modelo de efecto charol está diseñado para ofrecer el mayor confort, ¡y es de Bershka!

El tacón es de 9 centímetros con mini plataforma para mayor comodidad. Imágenes cortesía de Bershka.

Blazer de terciopelo. Con corte recto y cuello esmoquin, esta americana de Lefties es perfecta para estas fiestas y para el resto del año.

Este modelo puede combinarse con pantalón a juego Imágenes cortesía de Lefties.

Conjunto deportivo, también en Viva Magenta. Las prendas sport también siguen las tendencias, como este conjunto de leggins y chaqueta técnica de Dash and Stars.

Ambas prendas son cómodas para practicar ejercicio. Imágenes cortesía de Springfield/Dash and Stars

