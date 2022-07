Christina Aguilera deslumbra en Starlite con un corsé metalizado con el que se convierte en la reina del escenario a sus 41 años

Tras casi 20 años sin pisar escenarios españoles, Christina Aguilera ha vuelto al país, y con más fuerza que nunca. Este lunes, la cantante ha participado en el festival malagueño Starlite, por primera vez en su carrera. Y no ha pasado desapercibida.

La cantante y compositora estadounidense, que ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo, aprovechaba esta oportunidad para presentar su último proyecto, La fuerza, cantado íntegramente en castellano. Su concierto también estuvo repleto de algunos de sus antiguos 'hits', que sin duda han traído buenos recuerdos a muchos de los asistentes.

Christina Aguilera ha triunfado con su look en el Starlite Marbella 2022 RAFA ESPANA (Gtres)

Christina Aguilera ha demostrado que sigue siendo una diva y que su presencia en el escenario continúa siendo igual de imponente, con un 'show' lleno de baile que se complementaba con su increíble chorro de voz. Pero, además, esta actuación nos ha servido para comprobar que sigue siendo un icono de la moda y del empoderamiento femenino.

Con unas larguísimas botas de charol y un corsé metalizado lleno de transparencias, la cantante y compositora estadounidense lucía un look sexy y rompedor, muy a tono con su estética y su música. A sus 41 años, Christina Aguilera no ha renunciado a su lado más sensual y sigue potenciando su cuerpo y sus curvas, demostrando que no hay ninguna razón para renunciar a sentirse una diva sexy a partir de los 40.

Christina Aguilera en Starlite Marbella 2022 RAFA ESPANA (Gtres)

Subida al escenario de Starlite, en la Cantera de Nagüeles, la cantante ha traído recuerdos de los 2000 y ha demostrado que, aunque ya no está en su momento de mayor auge, aún tiene mucho que ofrecer, mucho que cantar y mucho que decir.

Las reivindicaciones siempre han estado muy presentes en su música, con temas como el amor, la autoestima, la sexualidad, el feminismo y el empoderamiento de la mujer. Con este pedazo de look ha demostrado, una vez más, que la sensualidad no tiene edad y que el cuerpo femenino siempre es digno de celebrar.