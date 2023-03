Chiara Ferragni impacta con su pecho al descubierto en el desfile de Dior: qué significa este look

Durante el festival de Sanremo, Chiara Ferragni nos demostró que la moda no es solo una cuestión de estilo, también es un potente altavoz para expresar nuestras opiniones y lanzar potentes mensajes. La 'influencer' llevó vestidos con palabras a favor el empoderamiento, el feminismo y la igualdad para presentar un evento tan importante en Italia, pero no ha querido quedarse ahí.

Acaba de comenzar la semana de la moda de París con uno de los desfiles más importantes, el de Dior. Como siempre, la firma ha tenido un 'front-row' de lujo, donde podíamos encontrar a Bella Ramsey (The Last of Us), Charlize Theron, Gal Gadot, Elle Macpherson y, por supuesto, la rubia italiana.

Tras los rumores de ruptura con Fedez (que demostraron no ser reales), Ferragni lo está dando todo en sus apariciones públicas con looks que están dando mucho que hablar, como el que llevó ayer para el desfile, que enamoró e indignó a partes iguales.

Una de las tendencias más potentes para este año son las prendas de efecto desnudo, aquellas que son tan trasparentes que dejan ver todo lo que llevamos (o no) debajo de ella. Aunque en el 'steet style' es más conservador, las famosas lo dan todo en la alfombra roja, con looks tan controvertidos como este.

Chiara Ferragni con el look de efecto desnudo en el desfile de Dior) STEPHANE CARDINALE

Chiara ha apostado por un look 'total black' con una falda larga con volumen y abertura lateral que combinó con unas botas y medias de rejilla. Sin embargo, la pieza principal de su conjunto era una sencilla camiseta de tirantes de algodón que dejaba al descubierto su pecho.

La italiana se ha rendido por completo a la tendencia 'braless', al igual que Florence Pugh, Bella Hadid, Jennifer Aniston o Rihanna. Durante las últimas 'fashion weeks' de todo el mundo hemos visto que ir sin sujetador será lo último para el próximo otoño-invierno, primando la comodidad y la libertad.

Sin embargo, no todo el mundo se ha tomado bien que la 'influencer' apareciera con el pecho descubierto y no han dudado en dejarle mensajes en su cuenta de Instagram para hacérselo saber. "Chiara, qué guapa estás, pero esa ropa con todo afuera no. Has dejado de ser elegante", es uno de los mensajes más suaves que le han dejado sus seguidores.

Mientras que para un hombre mostrar sus pezones es lo más normal del mundo, a una mujer se le recrimina y sexualiza por hacer exactamente lo mismo. Con este look, Ferragni quería mostrar que el pecho femenino no tiene nada de malo o sucio, además de poner en relieve el machismo imperante que hay en Italia y el mundo entero.

En esta oleada de críticas, no podía faltar el comentario de "ojalá no te sigan las niñas, porque eres un mal ejemplo", a lo que Chiara ha respondido con una simple foto de su hija en la que podemos leer 'Fuck patriarcato' (que le den al patriarcado).

Historia de Instagram de Chiara Ferragni ante la polémica @chiaraferragni/INSTAGRAM

La 'influencer' siempre se ha definido así misma como feminista y siempre ha abogado por la autoexpresión a través de la ropa y se ha posicionado contra la cosificación del cuerpo femenino, destacando uno de sus looks: el vestido contra el odio que llevó en Sanremo con los mensajes de odio que le dejaban en Instagram y a los que le dedicó una elegante peineta.

