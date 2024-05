Cher impacta a sus 77 años con un mono de aberturas extremas que desafía el edadismo

Desde que en la década de los 60 saltase a la fama con el dúo Sonny & Cher, la cantante no ha parado de estar en el foco mediático. Durante 6 décadas la artista ha conquistado a varias generaciones que han crecido con sus éxitos y se han preguntado cómo es posible que, tras tanto tiempo, siga sin envejecer.

En todo este tiempo no solo nos ha dejado temazos que todos seguimos coreando en fiestas, también nos ha regalado looks increíbles que han pasado a la historia de la moda, como el 'naked dress' que llevó en 1974 y sentó las bases de cómo llevarlo que seguimos a día de hoy, la biker de cuero estilo punk, vestidos con 'cut-outs' y, por supuesto, el look de fiesta que parece un top y una falda, pero que en realidad es un vestido que llevaba durante la década de 1970.

Ahora, con 77 años, Cher sigue igual de 'fasionista' que siempre, demostrándonos que la moda y el estilo no tienen edad. La artista presume de cuerpo cada vez que puede y, por supuesto, no duda en subirlo a Instagram, donde la podemos ver posando con las divas de ayer y hoy, como Beyoncé, Demi Moore, Dua Lipa y Naomi Campbell.

En cada alfombra roja que va nos sorprende con los estilismos más atrevidos y la premiere de Bob Mackie: Naked Illusion no iba a ser diferente. La artista se presentó con uno de los looks más rompedores de la noche, en el que las aberturas extremas fueron las protagonistas.

Cher en la premiere de 'Bob Mackie: Naked Illusion' AP

Cher apareció delante de todos los fotógrafos con una chaqueta militar extralarga, aunque lo más importante de su look era el rockero mono negro que llevaba debajo. En unos días, la cantante cumplirá 78 años, pero ella desafía al edadismo con unas aberturas que dejan prácticamente todo su torso al descubierto y que se replican en el muslo.

Las botas de plataforma y su icónica melena extralarga negra, adornada ahora con un flequillo, terminaban por coronar uno de los estilismos más subversivos de la cantante y es que, al igual que Sharon Stone y Demi Moore, Cher le planta cara a los convencionalismos vistiendo como a ella más le gusta a su edad.

