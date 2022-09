Chenoa resucita la tendencia del 2010 que juramos no volver a llevar

Cuando echas un vistazo al Instagram de Chenoa, rápidamente te das cuenta de que la cantante es toda una experta en materia de moda. Hace unas semanas nos descubrió el vestido más cómodo con el que despedir el verano y cómo lucirlo con estilo.

Con el otoño acechando a la vuelta de la esquina y las temperaturas disminuyendo muy tímidamente, es el momento de sacar uno de nuestros básicos favoritos de la temporada: las botas. Relegadas al fondo del armario durante los meses de calor, este calzado es uno de los más favorecedores y que más juego dan a la hora de vestir, ya que las podemos encontrar en muchos estilos diferentes.

La 'ex triunfita' no ha podido esperar a calzarse las suyas, tal y como ha compartido en su última publicación de Instagram, aunque el par que ha escogido nos ha sorprendido en un principio y es que se trata de una de las tendencias del 2010 que juramos no volver a llevar nunca más.

Las botas caladas de antelina están de vuelta

Con una foto apuntando directamente a sus pies, Chenoa hacía toda una declaración de intenciones al mostrar en primer plano sus botas tipo 'cowboy' de antelina con la caña calada.

Este calzado ligero fue el uniforme del entretiempo durante la época del 2010 y casi siempre iba acompañado de unos leggings o unos pantalones vaqueros pitillo 'extra slim'. Sin embargo, acabaron siendo sustituidas por las botas chelsea a finales de la década pasada y les cedió su espacio a los diseños 'chunky'.

No obstante, con el regreso de la estética Tumblr durante este otoño, estos zapatos han visto una nueva oportunidad para resurgir de las cenizas y Chenoa ha querido darlas una nueva oportunidad.

De momento, las principales tiendas de ropa siguen apostando por los botines de plataforma setenteros o las botas de tipo montaña que tan bien combinan con los pantalones 'parachute', pero queda claro que la propuesta de la cantante no caerá en saco roto.

