Chenoa estrena el vestido de Shein más bohemio que cuesta solo 15 euros (y favorece a todas las siluetas)

A sus 47 años de edad, Chenoa es bien consciente de que la comodidad es básica para nuestros looks del día a día y que, por supuesto, no tenemos que renunciar a ella para presumir de estilo.

En todo armario hay un básico que no puede faltar y no, no nos referimos a los vaqueros (que también lo son), sino a los vestidos holgados que, sin duda, nos salvan de un más 'qué me pongo', especialmente en verano. Es por ello que la cantante, que cuenta con varias de estas piezas en su guardarropa, acaba de estrenar uno nuevo que, sin duda, ha llamado la atención de todas sus fans porque además de ser un vestido muy bonito y cómodo, cuesta solo 15 euros.

La 'ex triunfita' está disfrutando de unos días de descanso total junto a su marido Miguel Sánchez Encinas, tal y como está compartiendo la propia cantante en sus últimos posts de Instagram. Y es a través de esta misma red social donde Chenoa ha mostrado el vestido del que hablamos.

Un diseño 'low cost'

En la publicación vemos a la cantante posando en un paradero desconocido (y espectacular, digámoslo todo), que se sospecha que es Mallorca, y luciendo este diseño: un vestido de color naranja, con encaje de lunares, amplio, holgado, con bolsillos laterales, de corte midi y con un bonito escote halter de croché.

Chenoa lo ha llevado con unas sandalias planas con detalle de cadenas doradas, pero también nos lo imaginamos con unas alpargatas para un look de noche.

El vestido lo encontramos disponible en todas las tallas (de la S a la XL) y en varios colores (como es el naranja de Chenoa, verde, amarillo mostaza, negro, azul, rosa...) y a un precio de 15 euros (Ref. sw2204154442418710).

Vestido holgado con encajes, de Shein Shein

