Celine Dion vuelve a los escenarios y brilla en los Juegos Olímpicos con un impresionante vestido con pedrería

Screengrab by IOC via Getty Imag

Fue en mayo del año pasado cuando Celine Dion se vio obligada a cancelar su gira mundial 'Courage World Tour' debido a una falta de control en los músculos y hasta en sus cuerdas vocales que le provoca la enfermedad que padece, el síndrome de persona rígida, una afección rara y grave que afecta al sistema neurológico. Varios meses más tarde y, arropada por una infinidad de ovaciones, la artista reaparecía anoche en París para poner el broche de oro a la gala inaugural de los Juegos Olímpicos 2024.

La artista canadiense volvía a los escenarios por todo alto, literalmente, actuando desde la Torre Eiffel y consiguiendo la mejor puesta en escena posible. Celine Dion era la encargada de clausurar, triunfando, una gala que no había dejado satisfechos, hasta ese momento, a algunos de los allí presentes. Los hizo interpretando el tema 'Hymne à l’amour', de Édith Piaf y dejando boquiabiertos y enamorados a todos los que la estábamos viendo.

Celine Dion en los Juegos Olímpicos 2024 dpa/picture alliance via Getty I

El look de Celine Dion para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Convirtiéndose en todo un ejemplo de superación, Celine Dion agradecía, a través de su perfil de Instagram, la gran oportunidad de poder actuar en los Juegos Olímpicos 2024: "Me siento honrada de haber actuado esta noche y tan llena de alegría de estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas. Más que nada, estoy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia", explicaba la artista.

Una actuación histórica para ella, no solo por el contexto en el que se produjo sino también porque supuso su vuelta a los escenarios. Para una ocasión tan especial, Celine Dion no quiso dejar que la elección de su look fuera una cuestión de azar y brilló, literalmente, con un impresionante vestido con pedrería.

Celine Dion en los Juegos Olímpicos 2024 Screengrab by IOC via Getty Imag

La artista se enfundó en un modelo largo efecto tipazo, con manga larga, cuello perikins y cuerpo ceñido por la parte de delante, que la ayudaba a marcar su silueta y que, por la parte de detrás caía en forma de capa hasta el suelo, terminando en una falda evasé. Se trata de un vestido de lo más especial y sofisticado, decorado con strass a tono y con flecos en los brazos, que le daban movimiento y un toque enérgico.

La artista remató su look con unos pendientes colgantes a tono y, en cuando al peinado, optó por un recogido pulido, que estamos seguras se convertirá en tendencia para invitadas esta temporada. Por último, Celine Dion dio a su imagen un toque cañero y rebelde con un ahumado en tonos oscuros súper potente en sus ojos, que potenciaba su mirada y le daba un toque misterioso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.