La ola de calor que está en España y el verano nos impide pensar en otro tipo de ropa que no sean bermudas o shorts. En los meses de junio, julio y agosto los armarios se llenan de tejidos fresquitos para poder hacer frente al calor sofocante. Esto no significa que no sean muchas las que acudan a las tiendas en busca de prendas para otoño. Es una manera de adelantarse a su llegada para poder esta equipadas con todo lo necesario.

Mango es una de las empresas textiles en las que se pueden encontrar las primeras prendas que se convertirán en un imprescindible a partir de septiembre. Es lo que ocurre con una cazadora que ha incluido en su colección.

La cazadora vaquera de Mango

Mango ha tomado la decisión de recuperar un modelo de cazadora que recuerda a las míticas de los años 90. Se trata de una chaqueta estilo tejano vaquero. Su diseño es recto y está cortada en crop. El cuello es camisero y la manga larga termina con una empuñadora que está abotonada. Además, este modelo posee dos bolsillos de parche en la parte delantera y su cierre es con botones en la parte delantera.

La cazadora que va a arrasar en Mango este otoño y que parece sacada de los años 90 Mango

La prenda, que ha sido diseñada en Barcelona, está hecha tan solo con algodón. Por el momento se puede adquirir en las tiendas de Mango en un color azul medio. Está disponible en todas las tallas, escogiendo desde la XS hasta las XL. Se puede comprar por 29,99 euros y su referencia es 77060355-RUBI-LM.

Cómo se puede combinar la cazadora vaquera

A la hora de hacer un look que incluya una cazadora vaquera existen miles de combinaciones perfectas. El primero de ellos es con un pantalón vaquero para conseguir un 'total denim'. También se puede optar por un pantalón que sea de tiro bajo y un crop top para lograr un estilo que sea más propio de los 2000.

Esta prenda puede ir acompañada de vestidos románticos que le otorgan un contraste perfecto. Aquí se incluyen los de flores, camiseros, cortos, largos o midi. No importa el estilo del que sea este tejido porque siempre va a ser un sí. Y por último, se puede combinar con un pantalón vaquero recto para recrear un look 'grunge'.

