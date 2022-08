Carmen Lomana presume de figura a sus 74 años con un elegante bikini de cuadros y talle alto

A sus 74 años, Carmen Lomana ha demostrado que sabe cómo disfrutar de la vida tranquila. Después de pasar un tiempo en su destino vacacional por excelencia, Marbella, la socialité ha elegido Saint-Tropez para sus últimos días de vacaciones.

Carmen se ha hospedado el precioso hotel Mas de Chastelas para pasar un fin de semana en este precioso pueblo costero francés. No solo ha viajado hasta allí para disfrutar de sus playas, sino también para probar los mejores restaurantes de la zona y, sobre todo, para unos días de desconexión en la increíble piscina del hotel.

Desde allí, Carmen Lomana ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram, una foto de sus últimos momentos en la costa francesa. En las fotografías, en las que aparece junto a un misterioso acompañante, la empresaria ha lucido un bikini blanco y negro que ha triunfado entre sus seguidores.

Se trata de un conjunto de top 'balconette' y braga de tiro alto que favorece muchísimo el tipazo de Lomana, con una combinación de colores de lo más elegante que nunca falla: el blanco y negro. El talle alto hace a este bikini la opción perfecta si queremos estilizar nuestra figura. Visualmente, hace que las piernas parezcan más largas y afina la cintura.

El estampado estilo 'vichy', un clásico entre los clásicos, convierte además este bikini una prenda atemporal perfecta si quieres hacer una pequeña inversión que te dure varios veranos.

Elegante hasta en la playa

Lomana se despide de Saint-Tropez después de unos días de relax y disfrute. La empresaria ha ido compartiendo con sus seguidores algunas fotos que resumían su viaje y que seguro que a muchos ha causado algo de envidia. En una de ellas, Carmen se mostraba disfrutando de un almuerzo en uno de los clubs de playa más frecuentados de la zona, un clásico de los de siempre de St. Tropez, L’Esquinade Plage.

Junto con su recomendación gastronómica, la foto incluía un look veraniego muy elegante que nos ha inspirado para nuestros propios días de playa. Se trata de un caftán de abalorios, con un estampado muy colorido.

Se trata de un caftán con escote pico y aberturas en los hombros, es de manga larga con el bajo asimétrico y cuenta con detalle de abalorios. La tela semi-transparente de esta preciosa prenda dejaba entrever el bikini blanco que llevaba debajo. Si te ha gustado tanto como a sus seguidoras, este caftán está disponible en la web de Zara, en dos tallas diferentes, por un precio de 59,99 euros. Aunque cada vez queden menos días de playa, nunca es tarde para conseguir una prenda tan atemporal como esta, que seguirás usando seguro muchos años más.

Caftán con abalorios (REF: 8059/253) ZARA

Para darle el toque final a este estilismo, Carmen Lomana eligió un collar de perlas de la marca de joyas 'made in Spain' Berlon, un accesorio muy veraniego pero que no resta elegancia a la 'celebrity'. Una vez más, Carmen demuestra lo que ya sabíamos: que los accesorios son la clave de cualquier look. Las gafas de sol, que siempre lleva con ella, cierran este conjunto.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.