Carmen Lomana o cómo llevar transparencias de manera elegante a los 70 años

Si eres de las que cree que las transparencias no son elegantes o que no son adecuadas para mujeres maduras, vas a cambiar de opinión en cuanto veas el look sofisticado que Carmen Lomana ha lucido a una fiesta homenaje a Andalucía organizada por una conocida revista de moda. A la cita acudieron rostros conocidos de nuestro país, como la mismísima Victoria Federica (que ahora mismo está en el punto de mira), la 'influencer' María García de Jaime y su pareja Tomás Páramo, o la presentadora Patricia Conde.

El 'photocall' de este evento contó con mucho nivel estilístico pero, sin duda, fue la mismísima Carmen Lomana la que consiguió llevarse la atención de todos los asistentes gracias a su estilismo.

Para la ocasión, Lomana llevó un look de fiesta de noche que llevaríamos a cualquier edad, tanto a los 30 como a los 70 años (como es su caso). En concreto, la 'socialité' lució un diseño formado por un body ajustado negro de manga larga semitransparente con cierre de cremallera en la parte frontal y decorado de flores en distintas tonalidades, así como por una falda de tiro alto ajustada a la cintura y confeccionada en volantes para rendir homenaje a Andalucía, tal y como pedía el protocolo del evento.

Se trata de un diseño espectacular con el que Carmen Lomana presume de silueta (admirable a sus 73 años de edad) y que es obra de un importante diseñador español: Fernando Claro, quien también diseño el estilismo de aires taurinos que lució para la cita Victoria Federica.

Carmen Lomana en el 'photocall' de la fiesta homenaje a Andalucía de la revista Elle GTRES

Carmen Lomana lució este precioso diseño con unas medias semitransparentes negras y unos zapatos clásicos a tono con tacón cómodo y destalonados. Mientras que a modo de 'beauty look', apostó por llevar la melena suelta peinada con sutiles bucles y un maquillaje en tonos tierra.

De esta manera, Carmen Lomana vuelve a demostrar que la moda no entiende de edades y que las transparencias, siempre y cuando sepamos cómo llevarlas, también son elegantes.