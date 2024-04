Una cantante se viste de serpiente ensangrentada en la puerta de una tienda de Prada para protestar contra el uso de pieles exóticas

La moda siempre ha estado unida a la polémica, sobre todo cuando se trata de maltrato animal. Muchos ecologistas denuncian desde hace años el uso de pieles en las firmas de lujo y, aunque algunas como Stella McCartney se niegan a utilizarlo y apuestan por otro tipo de materiales, otras todavía no han dado ese paso cuando se trata de bolsos y calzado.

Esta reticencia ha llevado a muchos ecologistas a protestar en redes sociales, como el intento de cancelación a Rosalía por subir a Instagram una foto con un abrigo de piel. Sin embargo, este activismo sale de las pantallas con acciones contra algunas tiendas o famosos que siguen apostando por la piel animal. Un claro ejemplo es el ataque que sufrió Kim Kardashian en el 2012 cuando una mujer le tiró una bolsa de harina en una alfombra roja por defender el uso de pieles, o cuando integrantes de Peta lanzaron tofu en el 2005 a Anna Wintour. ¿Cuál fue la respuesta de la editora? Decir "usen más pieles".

En el otro lado de la balanza se encuentran las 'celebrities' que apoyan a Peta, como Pamela Anderson que se desnudó para apoyar el veganismo o Penélope Cruz, que también se desprendió de la ropa para promover esta causa. Esta organización por el trato ético de los animales ha conseguido tener tanta repercusión que en el 2016 se convirtió en accionista de Prada para acabar con la venta de productos hechos con piel de avestruz, ya que la conocida firma utilizaba aves de solo un año de edad.

Sin embargo, que Peta se haya hecho con acciones no ha impedido que la organización siga manifestándose contra el uso de pieles en Prada, con Daniela Martani, ex concursante de Gran Hermano y ex presentadora como protagonista de su última acción.

Una de las activistas de PETA que han irrumpido en el desfile de Victoria Beckham en París. AGENCIA ATLAS

La italiana se presentó en frente de la tienda de Prada de en la galería Vittorio Emanuele II de Milán vestida como una serpiente ensangrentada para protestar contra el uso de pieles de animales exóticos en la firma. "El Grupo Prada continúa creando accesorios con pieles exóticas, que provienen de animales criados en espacios reducidos, a los que se les ha negado la posibilidad de expresar comportamientos naturales y que luego son asesinados violentamente. Las serpientes son golpeadas en la cabeza con martillos, sus cuerpos inflados con agua y desollados, probablemente mientras aún están conscientes", escribió la corista en su cuenta de Instagram.

En el vídeo que subió a la red social, se ve como llega Daniela vestida con una gabardina y se coloca delante de la tienda, para después quitarse la prenda y rociarse sangre falsa sobre su vestido de estampado de piel de serpiente, dejando a todos los presentes atónitos. También la acompañaba un bolso 'shopper¡ donde se podía leer "Prada, la piel exótica sangra. ¡Prohibidla ahora!"

Sin embargo, Martani no se quedó solo ahí, sino que también protestó por el uso de la piel de cocodrilo, una de las más usadas en la industria del lujo: "los cocodrilos son apuñalados en el cuello y se les introduce una varilla de metal en la columna mientras aún están vivos. Los avestruces jóvenes son tratados violentamente antes de que los trabajadores les corten el cuello". Agregando que "los lagartos son decapitados con machetes y su fisiología única hace que permanezcan plenamente conscientes y soporten un dolor intenso y estrés psicológico durante más de 30 minutos después de ser decapitados".

El uso de pieles en moda lleva siendo objeto de debate desde que se comenzaron a desarrollar alternativas sin sufrimiento animal, haciendo que muchas personas vean el uso de este material algo arcaico y cruel.

