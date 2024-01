Camisa con chaleco: la combinación de moda que triunfa en 2024 y vas a querer llevar

Es una combinación ganadora y una tendencia en alza de cara a 2024 en España. Llevar una camisa con un chaleco no es nada nuevo, este equilibrio entre elegancia y este toque 'boho-chic' dan el punto definitivo de sofisticación.

Un estilo clásico que se reinventa año tras año hacia un aspecto renovado y que ya puedes encontrar en tu armario. La camisa y el chaleco, son dos básicos que todas tenemos: el primero añade un punto de formalidad y, el segundo, el carácter y la personalidad.

Camisa con chaleco: la tendencia definitiva

Los colores y el detalle del corte en pico le dan el toque distintivo que tanto nos gusta. Springfield

Esta tendencia es muy versátil. Puedes ir con este conjunto a la oficina y luego, de 'afterwork' a tomar unas copas. Desde cortes ajustados y de línea formal, tipo chaqueta, hasta opciones más holgadas y de estilo 'boho-chic'; todas las opciones son bienvenidas.

Este chaleco tiene efecto 'crochet'. Cortefiel

Además, esta tendencia también se puede personalizar con aquellos colores y estampados acordes con tu estilo. Se puede usar una camisa blanca y dar el punto de gracia y color con el chaleco o, para las más atrevidas, hacer un juego de estampados, menos convencional, pero muy divertido y chic.

El chaleco sastre lleva siendo un 'must have' desde hace tiempo, incluso con los pantalones a conjunto, como alternativa al clásico traje de chaqueta. Esta pieza de sastrería ha sido una opción muy potente durante el pasado verano, una opción top para los días más calurosos en la oficina; sin embargo, ahora que hace tiempo que se acabó el calor, no guardes esta prenda de tres botones delanteros y escote en V, porque lo vamos a seguir llevando, pero con una camisa debajo.

Chaleco encima de la chaleca. Launchmetrics.

Al fin y al cabo, esta prenda originalmente se inventó para llevarla encima de una camisa para los trajes masculinos, ¿no? En esa misma línea, hay otra prenda clásica de los trajes que entra en el juego: la blazer. Sin embargo, las más atrevidas invertirán el orden y llevarán el chaleco encima de la chaqueta y no al revés.

Chaleco-jersey con camisa. Launchmetrics.

Otra opción es elegir un chaleco tipo jersey sin mangas, con o sin botones, y poner la camisa por dentro. Esta temporada ha vuelto a ser tendencia el estilo colegiala, por lo que puedes añadir una corbata, una falda y apostar por el 'preppy style' en todo su esplendor.

Por supuesto, también está disponible la opción de chaleco abierto y menos formal, con toque más hippie. El cielo es el límite y el chaleco será muy pronto tu mejor aliado.

