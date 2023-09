Boda en septiembre: vestidos, joyas y bolsos para ser la mejor vestida

Septiembre es el mes post vacacional y, para muchos, el de las bodas también. Un mes predominante por el buen tiempo pero con menos calor que en plenos meses de julio y agosto, de ahí que sea perfecto para disfrutar de un día mágico como este. En España ya es muy habitual ver como cada vez son más los que apuestan por septiembre, tiempo de acontecimientos, para celebrar algo importante. En tu caso, ¿tienes a alguien conocido que se case ahora en septiembre?

Si se te avecina la fecha de una boda y aún no tienes decidido lo que ponerte, no desesperes, porque algo vas a encontrar y muy pronto. Una recomendación muy útil es hacer primero una selección de los tipos y diseños de prendas con las que te ves reflejadas y con las que no, y a partir de ahí, empezar a elegir y descartar opciones. Una vez que ya tengas tus posibles opciones elegidas, ya solamente te quedará una única tarea, que es cierto que a veces puede resultar algo complicada, y es decantarte por una sola opción.

Pero para eso estamos aquí, para facilitarte la tarea en la medida de lo posible. A continuación, te proponemos una lista que seguro que te ayudará a salir del paso, o al menos, te servirá de gran ayuda. Desde vestidos de la colección de Laura Bernal a joyas de la firma Luxenter y bolsos de la marca Campomaggi son de los que hablamos.

Vestido, joyas y bolso para ser una invitada perfecta

Vestido rosa con cinturón Laura Bernal

Vestido rosa con cinturón. Vestido de manga larga y tamaño midi con cuello camisero, y adornado en la zona de la cadera con un cinturón tamaño maxi en forma rectangular. El detalle del cinturón afina la figura, y es propio de la colección de Laura Bernal.

Bolso azul Campomaggi

Bolso azul. Bolso azul eléctrico de tamaño mini y asa en forma de cadena. Está disponible también en color negro y blanco, y es de la firma Campomaggi, una firma italiana de bolsos. (Precio: 280 euros. Ref. C036861ND_X2466_C1013).

Pendientes "Caresh" Luxenter

Pendientes "Caresh". Pendientes de Plata de Ley 925 y Circonita Multicolor con acabados en oro amarillo de 18 quilates. Son llamativos y muy elegantes de la firma Luxenter. (Precio: 119,90 euros).

