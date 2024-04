Boda a la vista: consejos de expertos para encontrar el vestido de novia perfecto

¿Te han pedido matrimonio?, ¡qué alegría! Ahora, hay que ponerse a organizar todo para la boda y una de las cosas más importantes en la larga lista de quehaceres que te surge es la de elegir el vestido de novia.

¿Alguna vez has soñado con cómo sería tu vestido de novia? ¿Tienes en tu mente muy claro lo que quieres? El mero hecho de tener una idea clara de cómo quieres vestir el día de tu boda ya es un paso muy importante, pero no está todo hecho, hay que ir a probarse. Porque una cosa es pensar el tipo de tejido que te gustaría, la forma y otro muy diferente es verte luego con eso y que no te guste.

Tienes que partir de la base de que el vestido de novia no se va a aparecer a ninguno de los vestidos que tengas guardados en tu armario. Es un vestido hecho para un momento único y especial. Tienes que encontrar el traje con el que te sientas más tú y con el que más te identifiques. Y como dice Sofía Arribas, diseñadora de Sophie et Voilà, el clic del éxito para elegir un vestido es "saber lo que la novia quiere ser, qué quiere que piensen los invitados y la pareja al verla aparecer".

Lugar y momento del día de la boda

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de buscar el vestido de novia es el tipo de ceremonia que se va a celebrar. Porque no es lo mismo una boda por la iglesia, que una civil. Si te casas por la iglesia hay que respetar ciertas normas de protocolo y etiqueta en cuanto al largo del vestido, los escotes, las mangas y los accesorios como el velo. Aunque cada vez más novias se ciñen a dicho protocolo con opciones desmontables por respeto a la celebración.

Los vestidos prêt-à-porter, buena opción para indecisas

Vestido de novia Nicosia de la colección de Pronovias para 2024. Pronovias

Puede que tengas clarísimo el vestido que quieres, pero si no es así, no hay problema. Si eres una novia indecisa que no ves claro lo de hacer un vestido de cero sin haberlo visto o probado antes, los vestidos prêt-a-porter son tus grandes aliados, porque ofrecen una gran variedad de estilos listos para llevar, lo que facilita mucho la experiencia de compra.

Además, ir a probarte esos vestidos ya elaborados podrá ayudarte a ver en primera persona qué te gusta más y que no, porque puede que algo que de primeras tienes descartado te encante a la hora de vértelo puesto.

No vayas sola a las pruebas

Está claro que como tú a ti misma no te conoce nadie, pero nunca está de más pedir consejo. Así que cuando vayas a probarte los vestidos ve acompañada de alguien de tu más estrecha confianza. En ese momento necesitas sinceridad absoluta así que, qué mejor que ir con alguien que te quiere y te conoce bien. Con estas pautas, la primera persona que se te ocurre es tu madre y así es, nadie va a ser nunca tan sincero contigo como ella.

Elige una firma o diseñador con el que te identifiques

Es importante sentirse cómoda con la elección de novia. Getty Images

Puedes saber mucho de tejidos y patrones pero, ten confianza plena en la persona que has elegido para diseñarte tu vestido de novia. Es fundamental que identifiques con la firma o diseñador, además de que luego él cuente con un equipo experimentado, que ponga especial atención a los detalles. Y aunque tengas una idea muy clara de lo que quieres, escucha sus consejos porque te puede abrir los ojos y darte unas sugerencias que pueden ir perfectas para tu vestido de novia ideal.

No tiene porque ser un vestido blanco nuclear

Esto del tono de blanco del vestido lo verás una vez que te pruebes diferentes modelos, ya que verás que en muchas ocasiones según el material utilizado para realizarlo van teniendo diferentes matices de blancos y unos te sentarán mejor que otros.

Los vestidos de novia pueden seguir la última moda

Vestido de novia Helen con gasa bordada con pedrería de cristal de Sophie et Voilà. Sophie et Voilà

Si eres de esas personas a las que les gusta llevar todas las tendencias, piensa que el día de tu boda también lo puedes hacer, ya que todas las temporadas numerosas firmas de vestidos de novia presentan sus nuevas creaciones en las semanas de la moda más importantes del mundo.

Sofía Arribas, diseñadora de Sophie et Voilà señala que para este 2024 el escote halter es el rey de todos los vestidos de novia. "Pero lo que más está triunfando por encima de cualquier otra tendencia son los vestidos desmontables. Y no solo colas desmontables, si no mangas que desaparecen, cuerpos que se transforman e incluso faldas que se acortan", asegura.

Si eres una novia más clásica, siempre existirán los modelos más de toda la vida, pero no descartes darles un toque más actual y rompedor, pero siempre teniendo en cuenta tu estilo y tu gusto.

En definitiva, el día de tu boda quieres sentirte lo más identificada contigo misma y por ello el vestido tiene que ser lo más afín a ti y a tu manera de vestir. Piensa que tienes que estar lo más cómoda posible porque es tu gran día y tú eres la auténtica protagonista. Las novias actuales, apuntan desde Sophie et Voilà, buscan que "el vestido evolucione a lo largo del día y que la novia esté bien vestida todo el rato".

