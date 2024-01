Blue Monday: cómo superar el día más triste del año con cinco prendas de rebajas

En España hemos adoptado muchas tradiciones americanas o anglosajonas. Más allá de fechas clave como el Black Friday encontramos otras como el llamado Blue Monday. Se trata de un término utilizado para hacer referencia al tercer lunes de enero, el cual se considera el Día más Triste del Año. ¿La razón? Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff y experto en motivación, empleó por primera vez el término tras designar una pseudofórmula matemática que así lo afirmaba.

Sea cual sea el origen de esta teoría y, por si tiene algo de cierta, desde 20deCompras te proponemos un método infalible para superar la tristeza: las rebajas de enero. De hecho, te lo ponemos fácil con una selección de prendas que hemos encontrado entre las rebajas de El Corte Inglés.

5 prendas de El Corte Inglés para evitar el Blue Monday

Jersey rojo de Adolfo Domínguez. El Corte Inglés

¡A todo color! Una de las mejores formas de superar la tristeza propia del famoso Blue Monday es luciendo prendas coloridas que aporten ese toque de energía que cualquier 'outfit' necesita. Con cuello en pico y remates en canalé, apuesta por el color vitamina de este jersey de Adolfo Domínguez rebajado en un 40% (antes costaba 149 €) que, además, cuenta con una calidad excepcional al haber sido confeccionado en tejido de alpaca. (Precio: 89 €. Ref. 001023877300014)

Bufanda lisa azul de Jo & Mr. Joe El Corte Inglés

No es casualidad que el Blue Monday signifique 'lunes azul'. Además de tratarse de un color asociado al invierno y los tonos fríos propios de la época del año, se vincula directamente con la tristeza. No obstante, puedes darle la vuelta y sacarle el máximo partido en tu look si lo conviertes en el auténtico protagonista que rompa con un estilismo en tonos neutros, como hace la modelo con esta bufanda azul e ideal de Jo & Mr. Joe rebajada en un 30%. (Precio: 16,07 €. Ref. 001027511102371)

Chaleco pelo de El Corte Inglés. El Corte Inglés

No habrá compra que te alegre más que la de una prenda que desde el año pasado sigue siendo absoluta tendencia. Hablamos de este chaleco de pelo en doble faz, que combina detalles de borrego blanco, tejido marrón y acabados de efecto cuero. Es de la marca Tintoretto y está rebajado en un 30%. (Precio: 69,99 €. Ref. 001029434800222)

Bolso de hombro mediano de Guess. El Corte Inglés

Un buen bolso siempre es una gran inversión y, más todavía si cabe, en época de rebajas. En 20deCompras, hemos fichado este modelo ideal de Guess de tamaño mediano con cierre con cremallera y asa media, que dispone, además, de un bolsillo interior con cremallera. Su color marrón le convierte en un complemento que combina bien con todo y podrás llevar en tu día a día. (Precio: 87,50 €. Ref. 001002815627142)

Vestido de punto de Vero Moda. El Corte Inglés

Por último, no lo dudes y en este Blue Monday apuesta por el confort, sin renunciar al estilo. ¿Cómo? Con diseños atemporales como este vestido de punto con cuello en pico y silueta ligeramente 'oversize' que, además de permitirte ir guapa y cómoda, te hará verte de lo más elegante si lo combinas con unas boltas altas con tacón. Está disponible en tres tonos y es una compra más que acertada. (Precio: 24,99 €. Ref. 001029380026111)

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.