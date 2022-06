La blazer sostenible de estampado marinero que Maribel Verdú lleva incluso con pantalón 'jogger'

Maribel Verdú ha comenzado nuevos proyectos y sigue trabajando sin parar para sus próximos estrenos. En estos días la actriz se encuentra en Ciudad de México de rodaje y, desde allí, ha publicado en su Instagram una foto rodeada de verde, con un look muy cómodo y otoñal que nos puede inspirar para cuando el calor nos de un respiro.

Maribel Verdú ha elegido una combinación de blazer con estampado a rayas y pantalones ‘jogger’ rosas, mezclando la elegancia con la comodidad y las prendas del día a día. Esta combinación le queda genial y puede ser una idea perfecta para mujeres mayores de 50 años que, como ella, quieren un conjunto cómodo pero estiloso para ir la oficina o para el día a día.

Lo que más nos llama la atención del look es, sin duda, la americana. No importa el tiempo que pase, el estampado marinero siempre está de moda. Es un básico que todas tenemos en nuestro armario, ya sea en camisetas, chaquetas, vestidos o pantalones. Es una opción perfecta para darle un toque algo más atrevido a tu look que además es combinable con cualquier color, como demuestra Maribel al llevarlo con estos pantalones rosas.

Esta americana pertenece a la nueva colección de la marca francesa Ikks, 'Free the Sea', que no solo rinde tributo al mar con sus estampados, sino que también trata de proteger los océanos siguiendo una línea de confección sostenible. La encontramos disponible en la web de la firma a un precio de 195 euros.

Blazer con estampado marinero fabricada con tejidos sostenibles Ikks

Las prendas de esta colección han sido fabricadas con un 50% de algodón ecológico y un 50% de 'Seaqual ® Yarn', un hilo de poliéster de alta calidad elaborado con materiales reciclados, extraídos de mares y océanos. Para confeccionar este tejido sostenible, 165 barcos de pesca han recorrido los mares recogiendo botellas y trozos de plástico de un solo uso, contribuyendo a preservar los recursos naturales y a mantener limpio el ecosistema marino.

La actriz madrileña siempre ha estado muy ligada a movimientos en favor de la conservación del medio ambiente y lo demuestra con prendas como esta, que no solo no contaminan sino que tienen un impacto positivo en la naturaleza. Como ella misma dice en su publicación, “que no falte el verde”.

No es la primera vez que Maribel lleva una prenda de la marca francesa. Hace unas semanas publicó otra foto en sus redes luciendo un vestido blanco de bordado suizo con el que se unía una de las tendencias que más triunfan este verano.