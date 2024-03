La 'blazer' más original de la primavera es amarilla, impermeable y está al 50% en las rebajas de Cortefiel

Con la llegada de la primavera, del cambio de hora y del buen tiempo, hay prendas que vuelven a nuestro armario. Y nosotras lo celebramos. Es hora de guardar los abrigos de plumas que nos han acompañado todo el invierno y sacar las gabardinas y parkas que reinan en el entretiempo. También las chaquetas más versátiles de la temporada, las favoritas para ir a la oficina y la prenda fetiche de la mayoría de mujeres: la blazer.

También conocida como americana, esta prenda es uno de los básicos del armario de primavera. Una apuesta que realza cualquier look, ya sean unos pantalones vaqueros, un vestido o una falda midi, y que nunca pasa de moda: invertir en una blazer es una amortización segura.

Por todo ello, no hemos podido resistir la tentación de caer rendidas ante la americana más original de la temporada. No solo apuesta por un tejido y color divertidos, también por su precio final: está a mitad de precio en las rebajas de primavera de Cortefiel y creemos que no tardará en agotarse. ¿Quieres enamorarte de la blazer amarilla más bonita de la primavera?

La americana amarilla que mejor sienta a los 50

Esta 'blazer' repele el agua, siendo la prenda perfecta para la primavera. Cortefiel

De corte recto y largura por debajo de la cadera para crear un efecto abrigo, pero con mucha más ligereza, esta blazer es una apuesta segura para la primavera. Y no solo por su forma clásica, de solapas amplias y cierre con botones que ciñen a la cintura, también por su color: apuesta por el amarillo mostaza que, aunque no es el color de la temporada, siempre es un tono que realza los rasgos.

Claro que, el punto original de esta americana lo aporta el tejido, inspirado en el de una parka y con acabado repelente al agua para que podamos usarla como abrigo los días más desapacibles. Pero aún tiene más ventajas el hecho de que sea impermeable: esta propuesta le confiere, tal y como explican desde la marca, "una protección duradera contra manchas a base de agua, además de una gran durabilidad y fácil mantenimiento".

Aún disponible en tres tallas (S, M y L), uno de los puntos fuertes de esta americana es el precio por el que se puede comprar en las rebajas de primavera. Cortefiel le ha aplicado un 50% de descuento y, ahora, en vez de costar 80 euros, te la llevas por 40. Una oferta irresistible que, eso sí, no tardará en agotarse: así que, no te lo pienses y consigue la tuya.

Las mejores prendas de las rebajas de Cortefiel

Aunque esta blazer amarilla es nuestra compra favorita de las rebajas de primavera de Cortefiel, no es la única (gran) propuesta de su nueva campaña de descuentos. Y, sí, el resto de prendas también está a mitad de precio en su Mid Season Sale. Sirva de ejemplo la americana de tweed blanca y negra más clásica, atemporal y bonita de su catálogo: ¡un acierto seguro que se está agotando por minutos!

Se trata de una prenda muy elegante que no pasará de moda con los años. Cortefiel

Una chaqueta elegante que encanta a las mujeres de más de 50 años, que, sin embargo, no es la única que merece una oportunidad. No hemos podido resistir la tentación y, sí, nos hemos enamorado de este polo troquelado en color marfil que se va a convertir en el jersey más versátil de la primavera.

Este jersey punto calado es la prenda más versátil del entretiempo. Cortefiel

También hay pantalones con descuento entre las rebajas de primavera de Cortefiel, algunos por menos de 15 euros y otros que, aunque son más caros, son la apuesta más estilosa de los próximos meses. Y te lo podemos demostrar: los vaqueros más boho de la marca de ropa de Sara Carbonero, Slowlove, cuestan menos de 30 euros.

De tiro alto, estos pantalones 'palazzo' están hechos de vaquero elástico. Cortefiel

Estos vaqueros de corte palazzo apuestan por la tendencia cowboy que ha traído de vuelta Beyoncé y su último hit, Texas hold ' em. Y lo hacen con el aire boho que caracteriza a Slowlove a través del color de los pantalones: un color degradé muy original que no pasará desapercibido.

