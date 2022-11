El Black Friday, si hablamos del territorio moda, nos encanta. Aunque durante muchos años esta fiesta comercial que este año coincide con el 25 de noviembre ha estado vinculada a productos más tecnológicos, ahora son pocas las tiendas de ropa que no se suman a esta tendencia en la que descuentos y rebajas preceden a compras masivas que supone, según un estudio, un gasto de 210 euros por español. Así, el mes de noviembre se convierte en el mes perfecto para conseguir las últimas tendencias y las prendas de fondo de armario que llevamos tiempo intentando conseguir en nuestros ecommerce favoritos.

Zara es uno de los más buscados durante estas fechas y, la verdad, no extraña a nadie: sus colecciones encandilan a la mayoría (¡influencers incluidas!), siempre están actualizadas para encontrar las prendas más in y, además, son expertos en imitar looks icónicos pero a precios asequibles (¿ya has visto el mono viral que imita al que llevó Sarah Jessica Parker en And just like that?) Pero, ¿qué sabemos de su campaña para el Viernes Negro?

Por el momento, a falta de anuncios oficiales, poco. Eso sí, si tomamos como referencia lo que sucedió el pasado año, podemos vaticinar que comenzarán el día 24 de noviembre con 24 horas non-stop en su web para conseguir las tendencias más buscadas de la temporada. Del mismo modo, aquellos que quieran comprar en tiendas físicas, deberán esperar al mismo día del Black Friday para hacerlo.

Los 'best sellers' de Zara

Temporada tras temporada, Zara consigue que una prenda (o varias) cale en su público de formas insospechadas, llegando a agotarse en cuestión de horas debido al furor logrado, habitualmente, a través de las redes sociales. ¿Quién no recuerda el vestido de crochet que todas quisimos (pero no conseguimos) este verano? ¿Y el chaleco que hace solo unas semanas colgaba el cartel de sold out y deja tras de sí una larga lista de espera?

No obstante, no debemos perder de vista que, entre las prácticas inteligentes para ahorrar en el Black Friday, se encuentra la de comprar aquello a lo que realmente le vamos a sacar partido en los próximos meses. Así, abrigos, chaquetas, jerséis y otras prendas de abrigo se convierten en las mejores opciones para triunfar este Viernes Negro.

