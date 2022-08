Begoña Villacís comparte con Meghan Markle el vestido camisero de rebajas que todas necesitamos para nuestro día a día

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acudido este lunes a visitar el mercado de Villaverde Alto, donde ha aprovechado para hablar con los medios y los vecinos y para hacer algunas compras. Para su paseo, donde ha defendido su postura sobre la eficiencia energética y la energía solar, ha llevado un 'outfit' que nos ha llamado la atención.

Begoña ha demostrado que sabe cuál es el look perfecto para hacer recados: un vestido camisero muy cómodo con unas cuñas bajitas y un bolso de buen tamaño. Una combinación sencilla pero que nos asegura un triunfo.

Villacís ha combinado su vestido verde caqui con unas cuñas tipo Salomé, demostrando que conoce al pie de la letra las tendencias de moda que se avecinan. Los zapatos Salomé, con esta forma de 'T' con una tira central ajustada a otra pulsera al tobillo, son un básico que vamos a ver por todas partes en los meses que se avecinan.

Begoña Villacis en el mercado municipal de Villaverde Alto GTRES

Si queremos llevar tacones en nuestro día a día, no sabe duda de que las cuñas son la mejor de las opciones. Es la forma perfecta de estar cómoda pero sin perder el estilo.

En cuanto al vestido, la política de Ciudadanos ha decidido unirse a la tendencia de los camiseros. Son prendas especialmente favorecedoras, sobre todo si le añadimos un cinturón de tela a la altura de la cintura, como ha hecho ella. Todas las siluetas pueden lucirlo y va a sentar bien a mujeres de cualquier edad.

Si tiramos de archivo, veremos que este tipo de vestidos, con un cinturón en la cintura y botones en el frente, abundan en el armario de las 'it girls' más a la moda. Curiosamente, la que también lo tiene es Meghan Markle, con la que Begoña siempre ha sido relacionada por su parecido físico. La duquesa de Sussex llevó un vestido muy parecido hace un par de años, un camisero del mismo tono de verde y atado en la zona de la cintura. Casualidad o no, no podemos saberlo. Pero sí sabemos que a ambas les queda genial este tipo de prenda.

Meghan Markle con vestido camisero mini verde GTRES

Tres vestidos camiseros de rebajas

Si te ha gustado este conjunto tanto como a nosotras y quieres un vestido parecido para hacer tus recados de vuelta al cole, tenemos una mala noticia. No sabemos exactamente dónde ha comprado Begoña esta pieza, y el de Meghan tiene un precio de casi 500 euros. Lo bueno es que hay algunas opciones muy similares (y de rebajas) en nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Si te ha gustado la idea de las rayas verticales, un estampado que alarga la figura y estiliza más que ningún otro, te recomendamos este vestido camisero verde de H&M que, tras una rebaja del 40%, tiene un precio de 17,99 euros. (Ref: 0693143003)

Vestido de rayas H&M

No hay duda de que, si hay un tejido perfecto para un vestido camisero de verano, es el lino. Por eso, esta opción, también camisero y de rayas aunque con otros colores, es perfecta para lo que queda de la temporada estival. Este vestido de Mango está rebajado a 22,99 € y también está disponible en un verde caqui muy similar al de Begoña. (Ref: 27017106-PAMPA-LM)

Vestido camisero de lino MANGO

Por último, este vestido de Women'secret, una opción de un color algo más oscuro, similar al de Meghan Markle, que puedes combinar con unas zapatillas de deporte como hace la modelo. Su precio era de 39,99, pero se queda en solo 20 euros después de una rebaja del 50%. (Ref: 9070138)

Vestido camisero verde oscuro Women's Secret

