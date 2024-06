Becky G desafía el 'prime time' y va a 'El Hormiguero' con una americana 'braless'

Anoche, Becky G acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto, Esquinas, el tercer álbum de estudio de la estadounidense y elegido entre los cien mejores discos de 2023 por la revista Rolling Stone. A sus 27 años, la cantante ha logrado consolidarse como una de las grandes voces latinas en la industria musical, debutando hace 11 años con Becky from the Block y saltando a la fama mundial gracias a Shower.

Como siempre, la invitada fue entrevistada por Pablo Motos, que no solo recordó su primera visita al plató, sino que también mencionaron su paso por la Semana de la Alta Costura de París, donde ella llevó un vestido rojo firmado por Willy Chavarria al desfile de Vogue World 2024, el cual comentamos en su momento que no parecía un diseño ideal para un día caluroso de junio. Sin embargo, ayer la artista nos demostró que nos equivocamos.

"El vestido era muy cool, pero muy cómodo a diferencia de lo que la gente puede pensar", dijo Becky al presentador. Además, también admitió que se siente "nerviosa" en este tipo de eventos, por lo que se llevó a un amigo para no pasar por todo eso sola.

Con nervios o sin ellos, la cantante supo estar a la altura de las circunstancias, mostrando su gran pasión por la moda, al igual que hizo en El Hormiguero, llevando un 'total look' blanco que desafía las normas del 'prime time'.

Nada más entrar al plató sorprendió a todos con una americana entallada y cerrada en el centro con un corchete, nada descabellado si no fuera porque debajo de ella no lleva absolutamente nada. De esta manera, la cantante ha creado un look arriesgado en el que defiende la tendencia 'braless' que, básicamente, consiste en no llevar sujetador y que cada vez es más vista en alfombras rojas y eventos.

Esta americana, además, la combinó con un pantalón de traje de tiro alto y pernera recta, de lo más favorecedor. Becky G completó el estilismo llevando su larga melena suelta y peinada con onda ligera y flequillo al lado.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.