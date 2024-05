Andrea Duro sabe cuál es el bañador más elegante con el que presumir de tipazo este verano: negro y con cut outs

A pesar de que en Madrid (y en otras muchas ciudades), el clima nos da una de cal y otra de arena y el buen tiempo no termina de quedarse, Andrea Duro ha decidido solucionar el problema yéndose de escapada romántica. Entre ostras, cócteles y brillantina, la actriz no se olvidó de enseñarnos el bañador que se llevó en su maleta: favorecedor, elegante y con efecto tipazo.

Aunque todas esperamos impacientes la llegada del verano y de las vacaciones, no vamos a negar que la hora 'traje de baño' es una de las tareas que más pereza nos dan y que más nos acomplejan. ¿Me favorece el color?¿Es elegante?¿Disimula las partes de mi cuerpo que quiero esconder? Andrea Duro tiene claro cuál es el bañador más estilizador para este verano, combina con todo y sienta bien a cualquier mujer.

El bañador más favorecedor de Andrea Duro para verano

No es ninguna novedad que el negro es el color más elegante y con efecto reductor - que se potencia, si cabe, en un traje de baño- y que un bañador estiliza mucho más que un bikini. Andrea Duro ha acertado de lleno en la elección de su traje de baño: juvenil, sofisticado y con un toque sexy, perfecto para triunfar en la playa y convertirnos en las reinas del chiringuito, aunque también es ideal para una noche en la ciudad.

La actriz se ha decantado por un modelo de lo más original, con tiro alto, que recoge la cintura logrando un efecto muy estilizador, y cuello halter, que lo eleva. Además, aunque coloca el pecho a la perfección, está decorado con un pronunciado cut out de lo más favorecedor, que crea un efecto de vientre plano que se suma al poder reductor de su braguita alta. En la sección de bodys de Etam podemos hacernos con un modelo similar al de la actriz, decorado con una gran flor en el cuello, aunque es una prenda básica que, estamos seguras, llenará las webs de nuestras tiendas de lencería favoritas en las próximas semanas.

Body flor Etam

¿Cómo combinar un bañador negro?

Un bañador negro es tan ideal para llevar en la ciudad con un pantalón de tiro alto especial o una faldita y conquistar cualquier plan de noche, como si fuera un top. No obstante, a la hora de crear un look de playa con él, admite infinidad de colores, estampados y joyitas. Una buena opción es optar por un kimono llamativo, para aportarle vitalidad y hacer que el bañador destaque aún más.

Camisola flores Sfera

Por último, no hay verano sin cuñas. Aunque podríamos completar nuestro estilismo estival con todo tipo de sandalias y alpargatas, si queremos convertirnos en las más estilosas y potenciar nuestra figura, la clave es añadir un poco de tacón al look. Además, si optamos por un zapato metalizado (que podremos combinar con joyitas doradas), le daremos un plus de sofisticación.

Alpargatas de cuña H&M

