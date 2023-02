Balaclava, el pasamontañas que nunca te pondrías pero que arrasa en el 'street style'

Hay un accesorio que no paramos de ver en esta última Semana de la Moda: las balaclavas. Se trata del típico pasamontañas de toda la vida que solemos llevar cuando vamos a la nieve, pero también lo que utilizan las madres en los bebés más pequeños para que no pasen frío en invierno.

Si la tuviéramos que definir de alguna manera, diríamos que es la unión perfecta entre un gorro de lana y una bufanda con la que es imposible resfriarnos o coger estas infecciones tan típicas de la temporada en los oídos y la garganta, ya que cubre cuello, orejas y mejillas. Este complemento promete arrasar esta temporada y ya lo llevan las que más saben de moda en el 'street style'.

A primeros de mes se celebró la 'Fashion Week' de Copenhague donde pudimos ver a muchas invitadas a los desfiles e 'influencers' utilizando este accesorio para vencer a las temperaturas tan bajas que alcanza la capital danesa y solo podemos decir que, nada más ver las fotos, tú también vas a querer una.

Aunque las de Prada, Marc Jacobs, Balenciaga o Max Mara son las favoritas de las prescriptoras de moda, lo cierto es que también triunfan tanto las de crochet hechas por nosotras mismas como las 'low cost' que podemos encontrar en tiendas como Desigual, & Other Stories, Maje, Primark y Zara, aunque están prácticamente agotadas en todos los lados.

'Street style' de Copenhague. FW23/24 Getty Images

Su renacimiento en las pasarelas

Como suele pasar, los diseñadores son los principales culpables de este tipo de modas. Desde que Miu Miu sorprendió con su desfile en la nieve, la tendencia ski y après-ski consiguieron hacer de los jerseis feos y las botas de yeti de los 2000 nuestro nuevo objeto de deseo.

Las demás firmas no tardaron en integrar estas propuestas en sus colecciones y para las pasarelas de otoño-invierno 22/23, muchas de ellas estaban plagados de elementos de alta montaña, como son las balaclava. Por otro lado, la tendencia 'comfy' también ha conseguido que este accesorio de lana con colores neutros sea un imprescindible en nuestros looks más relajados, en los que, como su propio nombre indica, queramos ir cómodas sin que nos moleste el frío.

Max Mara. FW22/23 IMAXTREE

Cómo estilizarlas

Las cosas claras, cuando te la pongas no esperes que al quitártela tengas un melenón como el de Cindy Crawford, por lo que no la acompañes con un look muy glamuroso. En su lugar, opta por conjuntos minimalistas o que, al menos, no sean formales.

Una vez con esto en mente, como lo vamos a llevar en el exterior, tenemos que combinarlo con el abrigo. Según lo que vemos en el 'street style', se suele conjuntar con tonos neutros como el marrón, el gris, el blanco o el negro, como hemos visto en el desfile de Max Mara. No obstante, si nos gusta mucho el color, podemos llevar la balaclava del mismo color brillante que tengamos en el abrigo, como rojo, rosa o verde, a modo de detalle muy especial del 'outfit'.

'Street style' de Copenhague. FW23/24 Getty Images

