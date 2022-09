Así son las botas militares que las mujeres mayores de 50 llevan con falda midi para conseguir un look ideal para el otoño

El otoño ha llegado pisando fuerte. La bajada de temperaturas y las lluvias nos están forzando a un cambio de armario total. Pero hay algunas prendas que aún podemos aprovechar, siempre que las combinemos con algunas piezas algo más invernales. Y nada como nuestras 'influencers' preferidas para inspirarnos y crear los 'outfits' más cañeros del otoño.

Una de ellas es, sin duda, Carmen Gimeno, que nos ha demostrado con sus looks que las mujeres mayores de 50 pueden lucir prendas arriesgadas con muchísimo estilo.

En este look otoñal combina a la perfección dos texturas muy diferentes pero que crean un look muy equilibrado: las prendas de piel, con una chaqueta de cuero negra clásica, con un tejido satinado como el de esta falda estampada de Zara. Una mezcla entre lo rockero y lo delicado para crear un look de 10.

Las botas todoterreno que no nos vamos a quitar

Para darle un toque todavía más cañero, Carmen ha combinado el estilismo con unas botas militares todoterreno, el calzado que, cada invierno, vuelve a los escaparates para acompañarnos en todos nuestros looks. Las botas, de caña alta, tienen una plataforma perfecta para elevar la figura unos centímetros.

Lo mejor de este tipo de calzado es su versatilidad. Con vaqueros ajustados o anchos, con faldas cortas o largas o incluso con vestidos románticos, creando un look de lo más rompedor reinventando los dos conceptos.

Aunque esta temporada estemos viendo por todos lados zapatos planos y con suela fina, las botas de plataforma son ya un básico que no parece que vaya a irse pronto. Además, es la suela perfecta para sumarnos unos centímetros sin sacrificar la comodidad. Por ello, si Carmen Gimeno te ha creado la necesidad de unas botas de este estilo, no te será difícil encontrarlas.

Sin ir más lejos, Ulanka tiene, en su página web, unos botines con plataforma y cordones en la parte delantera que combinan con todo y estilizarán mucho nuestra figura. PVP: 69,99€. Ref: 2709927.

Botines con plataforma Ulanka

Con la misma suela pero con una caña XXL, Zara tiene estas botas altísimas, que llegan incluso por encima de la rodilla, y son la opción más en tendencia de este año. Aunque es un calzado más arriesgado, puede ser la prenda ideal para combinar con una falda, como hace Carmen, y mantener en calor nuestras piernas. PVP: 49,95 €. Ref: 3020/010

Botas XL track Zara

Si las plataformas grandes no son tu fuerte, no te preocupes. Aún puedes lucir unas botas militares en tendencia como estas de la marca Fosco, que hemos encontrado en la página web de Merkal. Tienen una suela más fina y cómoda que, aun así, protegen el pie de la lluvia en caso de que te pille una tormenta.

Botín militar de piel Merkal

