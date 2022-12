Así es un anillo hecho con leche materna: lo último en bisutería elaborado por una diseñadora española

Las joyas es uno de los complementos más especiales. Más allá de aportar personalidad o distinguir un look, en muchas ocasiones estas piezas tienen un significado muy especial para quienes las llevan puestas.

En el mundo de la moda, y al igual que ocurre con otras prendas, las joyas han ido adaptándose a las distintas tendencias de cada época. Por ello, las formas, los colores o los materiales han evolucionado también con los procesos de elaboración de las mismas. E independientemente del momento al que pertenezca una joya, hay un valor que supera al económico: el sentimental. Los artículos de joyería pueden llegar a convertirse en objetos muy importantes para sus dueños, ya que pueden simbolizar o guardar recuerdos o sentimientos que superan cualquier tipo de valía económica. Justamente en base a esta filosofía es como trabaja Belén Mozas García, diseñadora española que cuenta con su pequeña marca llamada Morir de Amor Jewels, bajo la que crea artesanalmente piezas muy especiales y donde asegura "no dejar de aprender".

Se trata de una firma en la que destaca un proceso 100% artesanal, ya que cada pieza es creada desde cero en el taller que la diseñadora tiene en su propia casa, y para cada una de ellas piensa en la historia que hay detrás, ya sea un amor entre dos personas o recordar a un ser querido. "Los clientes me cuentan lo que necesitan, y vamos dándole forma a su idea. Eso, en grandes marcas es inviable", cuenta la diseñadora. Para ello trabaja con materiales orgánicos, oro y piedras preciosas. "Todo empieza con la fundición de la plata en el taller. Una vez que ya tenemos el metal fundido, se puede hacer cualquier cosa que te se te ocurra".

Una de sus últimas creaciones es una de las más curiosas vistas en el mundo de la bisutería: un anillo hecho con leche materna.

Así es el anillo hecho con leche materna

Se trata de una pieza elaborada con materiales orgánicos, con molde de tipo sello que la propia diseñadora ha elaborado después de muchas pruebas, tal y como explica en el vídeo de su Instagram donde muestra la joya. En la misma destaca principalmente la piedra hecha con leche materna que emula al cuarzo blanco. "Yo no soy madre, pero sé que para las que sí lo son y deciden lactar es algo tan bonito e importante en sus vidas, que sentía la necesidad de hacer un homenaje a ese momento vital de la mujer de una manera elegante y bonita", explica la diseñadora a Mujer.es.

Se trata de una propuesta de la propia Belén, que se le ocurrió tras tener distintas conversaciones con varias clientas. "Hace unos meses empecé a hacer joyas con cenizas, y varias mujeres me escribieron para preguntarme si haría algo con leche materna. Ahí empezó mi investigación, porque no quería hacer algo que ya hacían otras personas. Me puse manos a la obra y no paré hasta conseguir ese aspecto de cuarzo blanco que buscaba", detalla.

Confiesa haber sido la elaboración "más complicada, tediosa y frustrante" a la que se ha enfrentado. "No quería adulterar la leche con ningún aglutinante ni mezclarla con productos químicos que modificaran su estructura. Cometí muchísimos errores en el camino de los que aprendí muchísimo. Finalmente encontré la manera de preservarla por capas privándola de oxígeno para detener el proceso de oxidación y que no se descomponga", afirma. Manejar un material orgánico no es sencillo, además Belén cuenta que el comportamiento es bastante imprevisible y que no tiene margen de error: "Cada pieza que he hecho ha salido diferente, y creo que precisamente ahí reside su encanto", añade.

No es la única joya con significado único que Belén ha llevado a cabo, pues tal y como cuenta a Mujer.es, ha hecho otras "con pelito de animales, plasmando la firma de los papis o abuelos, retratos, huellas dactilares... Normalmente, cualquier locura que se te ocurra". ¡Todo tipo de ideas descabelladas!

